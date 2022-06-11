CANLI Başkan Erdoğan: Van depremi gecesi ben buradaydım, HDP neredeydi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Devlet Su İşlerini görevlendirerek Van'ın su sorunu çözdük.

Deprem yaralarının sarılmasından terör belasının define kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk.

Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı kalkındırmak için çalıştık, çabaladık.

Yıllarca Van'ın duygularını istismar edenlerin en küçük faydası dokunmadı.

Bizim kuru lafla, istismarla, yalanla, iftirayla işimiz olmaz. Biz hep somut rakamla, icraatla konuşuruz.

Deprem yaralarının sarılmasından terör belasının define kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı kalkındırmak için çalıştık, çabaladık. Van depreminin gecesinde ben buradaydım, HDP neredeydi? Ben Kürdüm diyenler neredeydi?

Bizim kuru lafla, istismarla, yalanla, iftirayla işimiz olmaz. Biz somut rakamla konuşuruz. Son 20 yılda Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık.

Benim için Kürt kardeşlerim ile Türk kardeşlerim arasında fark yoktur. Biz bugüne kadar ayrım yapmadık, yarın da yapmayacağız.

Göl çevresinde mavi bayraklı plaj sayısını artıracak çalışmalara devam ediyoruz. Van'da 8 millet bahçesi projemiz var.

Van'da 36 kilometrede devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 577 kilometreye çıkardık.

Vanlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 11 milyar lira tutarla destek olduk. Sağlıkta 19'u hastaneden oluşan 103 sağlık tesisi inşa ettik.

Van'a 4 baraj ve 5 gölet yaptık. 4 barajımızın da yapımı sürüyor. 370 bin dekar alanı sulamaya açtık.

Vanlı çiftçilerimize 2 milyar tutar değerinde tarımsal destek verdik.

Muradiye ilçemize doğal gaz arzını sağladık

Geçmişte nice hükümetler geldi geçti. Nice siyasi kadrolar yönetimde bulundu. Hangisi Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı, geliştirdi. Hiçbiri.

Çaldıran yolunu, Van-Özalp-Kapıköy yolunu, Van Çatak yolundaki Çığ Tüneli'ni seneye tamamlıyoruz.

Bugün 4 milyar 175 milyon lirayı bulan yüzlerce eseri hizmete açıyoruz.

Ne demişler; Dünyada Van ahirette iman. Allah bizi dünyada Van'sız ahirette imansız bırakmasın.

Van ülkemizin önde gelen sanayi tesislerinden biri olma yolunda ilerliyor. Van'da işverenlerimize 1-3 milyar lira destek sağladık. Çeşitli yerlere doğalgaz arzını sağlıyoruz.

Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik.

Anaokulundan liseye kadar, spor salonları, üniversitemize ait pek çok proje var. Van'a üniversiteyi kim getirdi? Van'a Araştırma Hastanesini kim getirdi... Biz getirdik.

Biz Diyarbakır annelerinin yanında olduk, o annelerin yanında olduk. O annelerin yavrularını Kandil'e kaçıranlarından hesap sorduk, soracağız.

Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Onlar Kürt değil miydi? Demokrasiden bahsedenler bir kere ziyaret ettiler mi? Etmediler. Onların derdi başka.