CANLI AK Parti 22 yaşında! Başkan Erdoğan: Büyük bir gurur ve heyecan yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim. AK Parti ailesinin sevgili mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamına selamlarımı iletiyorum. Vatanımızın bekası ve milletimizin huzur için görev yapan askerinden polisine tüm güvenlik güçlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum.

'BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ'

AK Parti olarak büyük bir gurur ve heyecan yaşıyoruz. 22 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda bir kilometre taşı daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos tarihinde doğan AK Parti 22. yaşını kutluyor.

AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş, davayı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Teşkilatlarımızın her kademesinden nicelerini toprağa verdik. Bugünlere, samimiyetle çalışan, koşturan dava arkadaşlarımız sayesinde geldiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz.

'BİZ MİLLETİMİZE EFENDİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKAR OLMAYA GELDİK'



AK Parti iktidarlarında dünyaya gelenler partimizin kuruluş yıllarında Türkiye'nin nasıl bir tablo ile karşı karşıya olduğunu bilmiyordu.

Gençlerimiz zihninde o yılları canlandıramıyor. AK Parti, umutsuzluğun belirsizliğin adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş ve umudun adı olmuştur.

AK Parti ile birlikte siyaset tabii rotasını bulmuş, daha fazla özgürlüklerin olduğu yeni bir dönem başlamıştır. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

'HER DEFASINDA MİLLETTEN OKKALI BİR TOKAT YEDİLER'



Nice ihanetlere maruz kaldık, nice zorlukların üstesinden geldik. Medya provokasyonlarından kapatma davalarına, Gezi olaylarından 15 Temmuz kanlı darbe girişimine, terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar bir siyasi hareketin belki de asırlar boyu karşılaşmayacağı hainliği, vandallığı 22 yılda yaşadık. Ne ile karşılaşırsak karşılaşalım Allah'a dayandık. Yol varsa budur bilmiyoruz başka çıkar yol dedik.



Son 22 yılda girdiğimiz 17 seçimin tamamında bizden destek ve duasını esirgemeyen aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kardeşlerim, AK Parti olarak Türk siyasetinin son 22 yılına yön verdik. Karşılaştığımız engellemelere rağmen sayısız reforma imza attık.

İmkansız denilen pek çok başarıyı ülkemizin kazanç hanesini yazdırdık. 22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize uygun bir muhalefet bulamadık.

Her şeyi değiştirdik ama ülkemizin ana muhalefet partisini tek parti faşizminin boyunduruğundan bir türlü kurtaramadık. Bunlara milli iradeye saygı göstermeyi bir türlü öğretemedik. Her defasında milletten okkalı bir tokat yediler.

Milli iradeyi aşağılamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler. Yaşadıkları onca hezimete rağmen hatalarından ibret almadılar. Bugün 'kırsal kesim' diyerek milleti tahkir ediyorlar.