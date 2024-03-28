CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyumuzun heba olmasına izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



14 ve 28 Mayıs'taki seçimler güçlü destekleriniz için teşekkür ediyorum. Milletvekilliğinde ve cumhurbaşkanlığında yüzde 54 oy oranına ulaştık. 31 Mart seçimlerinde bunu yukarıya taşımaya var mıyız? İnanıyorum ki Kocaeli bir kez daha eser ve hizmet diyecek.

Kocaeli tercihini çok net bir şekilde, cumhur ittifakından, gerçek belediyecilikten yana yapacak.

Kocaeli sanayinin, ticaretin şehri Kocaeli, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Pazar günü hep birlikte sabah erkenden sandıklara koşacağız. Oyumuzu göreve geldiğinde vaatlerinin arkasında duracak isimlerden yana kullanacağız.

Büyükşehirde ve ilçelerde bir yol kazasına mahal vermeyeceğinizi inanıyorum. Yatırım ve kalkınma hamlelerimizi kesintiye uğratmadan sürdüreceğiz.

Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Tercihimizi bize hizmet edecek, verdiği sözleri unutmayacak, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasında duracak isimlerden yana kullanacağız

Telefon rehberimize bakıp nazımızın geçtiği, hatırımızın olduğu insanları tek tek arayacağız. Mutlaka sandığa gitmeleri konusunda teşvik edeceğiz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı, yakınlarımızı lisanımünasip ile ikaz edeceğiz.

Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk burada gördüğünüz gibi büyük bir aileyiz. Görüş farklılıklarımıza rağmen hepimiz kardeşiz. Biriz beraberiz.

Seçim döneminde yükselen siyasi tansiyonu farklı yerlere yönlendirmek isteyen odaklara karşı çok dikkatli olmalıyız.