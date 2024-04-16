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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin sorumluları koruma çabaları gözden kaçmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklmada, 'İhmali olanlara dahil yargımız süratle harekete geçti. Bu hattı işleten firma ile bakımdan sorumlu firma yetkililerinin aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklanmış 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Failler hesap verecek. CHP'nin sorumluları koruma çabaları gözden kaçmadı.' dedi.

16 Nisan 2024 Salı 18:49 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Muhalefetten gelen eleştirilere rağmen hizmete aldığımız köprülerin ve otoyollarımızın trafiği ne kadar rahatlattığını bir kez daha görmüş olduk.

Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan-ı Şerifin, manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdik

Kara, hava ve demiryollarımızı kullanan kişi sayısı 120 milyonu geçti. Gerek yollarımızın kalitesi gerekse emniyet birimlerimizin aldığı tedbirler sayesinde bu yoğun süreci geçmiş yıllara göre az bir kayıpla atlattık

ANTALYA'DAKİ TELEFEREKİ FACİASI

İhmali olanlara dahil yargımız süratle harekete geçti. Bu hattı işleten firma ile bakımdan sorumlu firma yetkililerinin aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklanmış 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

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