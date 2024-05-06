CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirme azmiyle yurt içinde ve yurt dışında canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu sabah millî savaş uçağımız Kaan ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve Savunma Sanayii Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Gaziantep'te meydana gelen minibüs kazasında vefat eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Özellikle dış politikada seçimler nedeniyle ertelediğimiz ziyaretlere ve kabullere ağırlık verdik. Savunma sanayi ve güvenlik iş birliği alanlarında farklı bir ivme yakaladık. Türkiye, Afrika'daki kardeşlerine en güçlü destek veren ülkedir. Eğitim ve kültür alanında da kıtayla iş birliğimizi geliştiriyoruz.

Bugün dünyanın 198 farklı ülkesinden yaklaşık 340 bin öğrenci Türkiye'de yükseköğrenim görüyor. İyi yönetilirse Türk ekonomisi, diplomasisi ve üniversiteleri adına büyük bir kazanım olacaktır. Hukuku çiğneyen, genel ahlaka aykırı davranan varsa devletin ilgili kurumları gereğini yapar. Bazı beşinci kol elemanları tarafından medyada ve sosyal medyada körüklenen ırkçılığın iyi niyetli olmadığı açıktır.

Son dönemde tekrar ayyuka çıkan Arapça alerjisinin gerisinde aynı hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye'dir ne Türkçedir. Bunlar içlerindeki nefreti sürekli birilerine yönelten zavallılardır. Devlet ve millet olarak nefret suçu işleyen yıllık 54,3 milyar dolarlık gelirle ekonomimizin lokomotifi olan bu faşist çapulculara asla müsaade edemeyiz. Nefret suçlarıyla mücadele noktasında bundan sonra daha kararlı cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız.

13 yıllık aradan sonra gerçekleştirdiğimiz Irak ziyareti tarihi öneme sahipti. Irak cumhurbaşkanı ve başbakanıyla ortak gündemimizdeki konuları detaylıca ele aldık. Farklı alanlarda imzaladığımız 27 anlaşmayla ziyaretimizi taçlandırdık.