Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: KKTC'de provokasyonlara prim vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradan sizlerin vasıtasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Sağlam devlet, saygın gelecek şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız muazzam eserlerin açılışını gerçekleştiriyoruz.

Bu eserlerin her bir tuğlasında işçilerimizin altın teri, her tasarımında mimarlarımızın vizyonu her detayında ise mühendislerimizin yeteneği var. Her bir detayında bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var. TOKİ'mizin onlarca yıllık tecrübesiyle Kıbrıs Türk'ünün iradesi birleşti ortaya böyle muhteşem bir eser çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin gücüne yakışır bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum.

GÖZLERİNİ KİN BÜRÜMÜŞLER

Bu topraklar şanlı mazimizin, mücadele ruhumuzun ve köklü mirasımızın çok büyük bir nişanesidir. Şunu burada bir kez daha açık açık söylemek istiyorum 500 yılı aşkın süredir kök saldığı adada dilini, dinini, kültürünü, kahramanca muhafaza eden Kıbrıs Türk halkı geleceğe güven ve umutla bakmayı herkesten çok hak etmektedir. Anck bu davada önümüze taş koymak isteyenler olduğunu biliyoruz. Ellerinden gelse Türkü adadan hatta Anadolu'dan dahi kovacak kadar gözlerini kin ve nefret bürüyenlerin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar hiçbir zaman durmadılar. Kıbrıs Türkü kardeşlerimize eski acıları tekrar yaşatma heveslerinden asla vazgeçmeyecekler.

TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ

KKTC'nin gelişen ekonomisini, güçlenen altyapısını, uluslararası camiada yükselen görünürlüğünü kıskananlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yatırımcılara gözdağı vermekten tüm tuşlara birden basıyorlar. Kirli bir oyun oynuyorlar. Biz bu oyunu ülkemizde özellikle kritik kavşaklarda gördük. Mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya özellikle de siyasette gerilim tırmandırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır. Kıbrıs Türkü kardeşlerim ferasetleriyle oynanmak istenen kirli oyunun gayet farkındadır. Hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz.

SOYADIMIZ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'DİR

Ömrünün neredeyse 50 yılı siyasette geçen devlet adamı olarak hep şunu söyledim. Siyasi partilerimiz, hayat tarzlarımız farklı olabilir. Bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.