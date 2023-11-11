Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de birinci önceliğimiz kalıcı ateşkes

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



* Gazze'de tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık yaşanıyor.



* Gazze ve Ramallah'ta katledilenlerin binlercesi kadın ve çocuklardır.

* Batı'nın tavrı sadece acizlik değil aynı zamanda korkaklıktır.

* Gazze için artık kelimeler kifayetsiz.

* İsrail'e destek veren ülkelerin sokakta yükselen Filistin'e destek çağrılarını görmeleri gerekiyor.

* Vatanlarını savunan direnişçiler ile işgalcileri aynı kefeye koymamız mümkün değildir.

* İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir.

* İnsan yardımlar kesintisiz olarak devam etmeli. Hastanelere yakıt ulaştırılması hayatidir.

* İlk önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması. Acil olan birkaç saatlik ara değil, kalıcı ateşkestir

* İsrail'in reddettiği nükleer silahlar denetlenmeli, geçiştirilmemeli. BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından bunlar incelenmeli, sorumlular hakkında gereken başlatılmadı. İsrailli akanlar tarafından ikrar edilen nükleer silah meselesi araştırılmalı, Atom Enerjisi Ajansı'ndan kaçırılan nükleer bombalar ortaya çıkarılmalıdır.

* (Gazze'de) Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız.

* (Gazze) Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır.