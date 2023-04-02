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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz başkaları gibi sanal gündemlerin peşinden koşmuyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz başkaları gibi sahte ve sanal gündemlerin peşinde koşmuyoruz. Biz milletimiz yas tutarken koltuk ve ikbal kavgası vermiyoruz.' dedi.

2 Nisan 2023 Pazar 20:27 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz başkaları gibi sanal gündemlerin peşinden koşmuyoruz!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bağcılar Büyük İftar Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

85 milyon olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Söz verdiğimiz bütün işleri yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız

Kalıcı konutlarımızın inşasıyla beraber depremzede kardeşlerimizin de hayata umutla bağlandığını görüyoruz. Gittiğimiz yerlerde önümüzü kesip, 'bizi bunların eline bırakmayın' diyen insanlarımıza bigane kalamayız

Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak

Biz başkaları gibi sahte ve sanal gündemlerin peşinde koşmuyoruz. Biz milletimiz yas tutarken koltuk ve ikbal kavgası vermiyoruz.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan milli ve yerli otomobilimiz TOGG'un kuraları çekildi. İnşallah çok yakın zamanda milli gururumuz TOGG'u yollarda göreceksiniz

14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin çekişmeyle kaybedecek tek bir günü yoktur. Oy pusulasının bir yanında huzur olacak, diğer tarafında kavga ve kriz olacak

Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz

(Selahattin Demirtaş) "Bu 'Selo' denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?

(Öcalan'ın ve Demirtaş'ın tahliyesi) Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, biz gelir gelmez bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir

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