CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te ''Sivil Toplum Buluşmaları'' programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında konuşuyor
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
İlk etapta 102 milyon dolarla sadece Siirt'in değil; bölgemizin hatta ülkemizin en önemli yatırımlarından birinin açılış gururunu yaşadık
Temelini attığımız tesislerin tamamlanmasıyla doğrudan ve dolaylı ve istihdam sayısı 7500 kişiyi bulacak
Başkaları gibi sadece sandık ufukta belirince milleti hatırlayanlardan, milletin kapısını çalanlardan olmadık
Birileri Ankara'nın konforunda yüksek siyasetçilik oynarken biz, 81 vilayetimizin her birini 10-15-20'şer kez ziyaret ettik
Yalan terörü ve bilgi kirliliğinin ülkenin gündemini zehirlediği bir iklimde, meseleleri etraflı şekilde vatandaşlarımıza izah etme fırsatı yakaladık
Yüzde 52'yi siz nasıl gayri milli ilan edersiniz? Demek ki bunlar kendilerini gayri milli ilan ediyor
Söz konusu vatan ise aynı ortak paydada buluşma erdemini göstermeliyiz