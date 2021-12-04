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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te ''Sivil Toplum Buluşmaları'' programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te 'Sivil Toplum Buluşmaları' programında konuşuyor

4 Aralık 2021 Cumartesi 17:10 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 17:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında konuşuyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

İlk etapta 102 milyon dolarla sadece Siirt'in değil; bölgemizin hatta ülkemizin en önemli yatırımlarından birinin açılış gururunu yaşadık

Temelini attığımız tesislerin tamamlanmasıyla doğrudan ve dolaylı ve istihdam sayısı 7500 kişiyi bulacak

Başkaları gibi sadece sandık ufukta belirince milleti hatırlayanlardan, milletin kapısını çalanlardan olmadık

Birileri Ankara'nın konforunda yüksek siyasetçilik oynarken biz, 81 vilayetimizin her birini 10-15-20'şer kez ziyaret ettik

Yalan terörü ve bilgi kirliliğinin ülkenin gündemini zehirlediği bir iklimde, meseleleri etraflı şekilde vatandaşlarımıza izah etme fırsatı yakaladık

Yüzde 52'yi siz nasıl gayri milli ilan edersiniz? Demek ki bunlar kendilerini gayri milli ilan ediyor

Söz konusu vatan ise aynı ortak paydada buluşma erdemini göstermeliyiz

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