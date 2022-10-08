CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele açıklaması: Kayıplar telefi edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü sırtımıza binse şikayet etmiyoruz, yedi düvel karşımıza dikilse de eyvallah etmiyoruz

Biz yola çıkarken ne dedik? 4 ana başlık dedik: eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu 4 ana başlığı daha sonra ulaşım, enerji, tarım, dış politika ile güçlendirdik. Ve Türkiye'yi 20 yılda bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik

Bugün burada toplam yatırım bedeli 10 milyar 819 milyon lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37 buçuk milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz

Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık ihracatımız vardı, bugün 250 milyar dolara yaslandık

Durmak yok yola devam. Çalışacağız, üreteceğiz ve ihracatımızı artıracağız. Burası kasaba devleti değil Türkiye 6'lı masa bundan anlamaz, onlar daha adayını belirleyemedi

Balıkesir ve ilçelerindeki organize sanayi bölgelerinde yatırım bedeli 7,6 milyar lirayı geçen 42 tesis, özel sektör kuruluşlarımız tarafından yapılarak üretime geçirildi

Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık, her zaman yanında olduk her zaman da yanında olacağız

TOKİ kanalıyla Balıkesir'de toplam 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik

Kentsel dönüşüm kapsamında Balıkesir'de 2 milyon metrekare alanda çalışmalarımız sürüyor

Sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir'de 3 bin 900 konut inşa edeceğiz



Biz gelmeden önce Balıkesir'e 76 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz ne yaptık bu rakamı 960 kilometreye çıkardık

Balıkesir'e 8 baraj ve 2 gölet inşa ettik, 9 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz

Balıkesirli çiftçilerimize 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik

Her zaman dediğim bir lafım var ne diyorum. Kale içerden fethedilir. Ak kadınlar bu yolda dimdik durdukça bu kale düşmez



Son 20 yılda, Balıkesir'e toplam 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık

Sizler Türkiye'yi eski istikrarsız dönemlerine çevirmek isteyenleri de biliyorsunuz, "Türkiye Yüzyılı" için mücadele edenleri de biliyorsunuz

Türkiye'yi nasıl bugüne eser ve hizmet siyasetiyle taşıdıysak, Türkiye Yüzyıl'ına giden yolu da aynı şekilde inşa edeceğiz

Dünya ikinci cihan harbi sonrası en zorlu dönemi yaşıyor. Bu tablo ülkemizi de etkiliyor fakat biz bu süreci çok önceden gördüğümüz için küresel krizlerin ülkemize etkisi en alt düzeydedir, dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz

Birçok ülkeyi sıkıntılı bir kış bekliyor bizim öyle bir derdimiz var mı? Yok

Üretim tarafımız oldukça iyi gidiyor. İstihdam da rekor kırıyoruz. İhracatta da aynı rekoru kırdık



Her gün yeni bir proje ile milletimizin karşısına çıkıyoruz

Bizim ekonomide uygulamalarımızı birileri yerden yere vuruyordu sonra küresel ekonominin tüm önemli kurumları bizi teyit eder açıklamalar yapmaya başladı. Biz en başından beri ne yaptığımızı biliyorduk

Gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok. Gelişmiş ülkelerin güvenliklerini tehdit eden birçok sorun pusuda bekliyor. Biz ise yatırım, istihdam ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme programımızı uyguluyoruz

Karadeniz'de artık kendi sondaj gemilerimizi kullanıyoruz. Eskiden var mıydı? İki tane de sismik araştırma gemimiz var. İnşallah doğal gazı da çıkardığımız an Türkiye'nin nereye varacağını anlayın

Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Yurt dışındaki akrabalarınıza sorun. Gerçek tabloyu onlar anlatacaktır

Hayat pahalılığı hususunda gözümüzü gerçeklere kapatmadık, gereken tedbirleri alıyoruz

İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz

Türkiye'ye içerde ve dışarda tüm badirelerden çıkararak yola devam ediyoruz

İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz

Birileri bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta devleti ve milleti soyma peşine düşüyor

Sağlıkta dünya ile yarıştayız. Şu anda yirmi şehir hastanemiz dünyaya örnek

Bizim bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri, eski Türkiye'nin hastalıkları arasında yer alan kamu mali dengesindeki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur

Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faiz her geçen gün inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin

Hani diyorlar ya 1 yılda yaparız. Bay Kemal sen hiçbir şey yapamazsın

5 seçimdir, seçim kazanamayan bu Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak