Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Malatya'nın ulaşımda emrine sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda ülkemize sağladığımız katma değeri artıracağına inanıyorum

Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemden ülkemizi refahın sembolü olarak çıkartacağız

Tarihi Kral Yolu ve İpek Yolu güzergahlarında bulunan Malatya, bugün de kara, hava ve demiryolu ağlarıyla bölgesinin ekonomik ve sosyal merkezi konumundadır

Ülkemizdeki tüm ayrımcılıklar gibi yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik

Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

(Gıda fiyatları) Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız.

(Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önlemler) İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız.