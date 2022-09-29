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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

29 Eylül 2022 Perşembe 12:51 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Türkiye esnaf ve sanatkarlarıyla birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Esnaf ahidir, kardeştir, mertliğin, yiğitliğin sembolüdür. hanesine helal rızık götüren gönül insanıdır. Her sabah besmele ile dükkanını açıp elhamdülillah diyerek kapatan kanaat erleridir. Millet varlığımızın teminatı oldular.

-FETÖ'cu alçakların şehit ettiği insanlarımız arasında daha 15 yaşındaki körpe delikanlıların, kadınlarımızın, askerlerimizin yanı sıra pek çok esnaf ve sanatkarımız da bulunuyordu. Birileri ATM'lere akın ederken, birileriyle darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarken benim su tesisatçısı, kunduracı, mobilyacı kardeşim gece boyunca tanklara, uçaklara meydan okudu.

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