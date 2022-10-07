İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2022 Cuma / 12 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5901
  • EURO
    18,209
  • ALTIN
    1021.76
  • BIST100
    3578.09
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz

İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Alevi ve Bektaşi vatandaşların etrafında bir araya geldiği mekanların meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal yapı kuruyoruz. Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurulacak. Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere, bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir.' dedi.

7 Ekim 2022 Cuma 14:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Bugün burada ülkemiz genelinde inşası tamamlanan 4 Cemevi'nin açılışı, 7 Cemevi'nin de temel atma töreni vesilesi ile Alevi-Bektaşi kardeşlerimizle hasbihal etmek için bir aradayız.

-Bu mekanlar aşk ocağıdır. Dergâhlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür.

-Baki olanın peşinden koştuğumuz sürece bu medeniyet hep var olacaktır.

-Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yürür, medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetişir.

-Sevgili peygamberimizin 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' düsturuna sıkı sıkıya sarılarak, baki olanın peşinde koştuğumuz sürece bu medeniyet hep güçlenecektir

-Sinsi niyetlerde Milli Birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur.

-Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı tehditlerin üstesinden birlikte gelmiştir

-Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanları da ancak aşkla, muhabbetle, beraberlik ve kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Baki olanın peşinden koştuğumuz sürece, bu medeniyet hep var olacaktır.

-Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin kardeşliğini, birliğini, artıracak adımlara önem veriyoruz.

-Alevi ve Bektaşi vatandaşların etrafında bir araya geldiği mekanların meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal yapı kuruyoruz. Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurulacak. Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere, bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir.

-Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere, bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • İstanbul
  • Şahkulu Sultan Dergahı
  • Cemevi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.