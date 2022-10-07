Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Bugün burada ülkemiz genelinde inşası tamamlanan 4 Cemevi'nin açılışı, 7 Cemevi'nin de temel atma töreni vesilesi ile Alevi-Bektaşi kardeşlerimizle hasbihal etmek için bir aradayız.

-Bu mekanlar aşk ocağıdır. Dergâhlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür.

-Baki olanın peşinden koştuğumuz sürece bu medeniyet hep var olacaktır.

-Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yürür, medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetişir.

-Sevgili peygamberimizin 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' düsturuna sıkı sıkıya sarılarak, baki olanın peşinde koştuğumuz sürece bu medeniyet hep güçlenecektir

-Sinsi niyetlerde Milli Birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur.

-Milletimiz asırlardır bu coğrafyada karşı karşıya kaldığı tehditlerin üstesinden birlikte gelmiştir

-Bugün karşı karşıya kaldığımız imtihanları da ancak aşkla, muhabbetle, beraberlik ve kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Baki olanın peşinden koştuğumuz sürece, bu medeniyet hep var olacaktır.

-Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin kardeşliğini, birliğini, artıracak adımlara önem veriyoruz.

-Alevi ve Bektaşi vatandaşların etrafında bir araya geldiği mekanların meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal yapı kuruyoruz. Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurulacak. Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere, bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir.

-Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere, bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir.