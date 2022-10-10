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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 20:26 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına satır başları;

- Sözlerime dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı tebrik ederek başlamak istiyorum.

- Konuşmalarımızın sonunda esnafa yeni müjdeler vereceğiz.

- Eylül ayının son gününde Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen ve yetkin iktisatçılarla bir araya geldik.

- Türkiye, üretim ve istihdam odaklı ekonomi programıyla, her konuda olduğu gibi bu alanda da dünyanın önünde gitmektedir.

- Başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık. 20 yılda yaptıklarımızla sorunların tümünü çözdük.

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