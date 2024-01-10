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Politika

İBB Adayı Kurum: Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Kalbimizde sadece İstanbul aşkı olacak.' dedi.

10 Ocak 2024 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
İBB Adayı Kurum: Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız
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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki STK Buluşması programında konuştu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Sahici olacağız, samimi olacağız, doğru olacağız ve çalışkan olacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız.

Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik, ihmalkârlık

Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Kalbimizde sadece İstanbul aşkı olacak

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