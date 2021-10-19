MHP Genel Başkanı Bahçeli: Osman Kavala Soros'çudur, Demirtaş teröristtir

19 Ekim 2021 Salı 10:40 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 11:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Zillet ittifakı havanda su dövmüş, Cumhur ittifakı milletle kenetlenmiştir

Cumhur İttifakı çiftçi dostudur, Cumhur İttifakı esnaf sevgisi ile doludur



Adil vergi sisteminin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Adaletli bir vergi sisteminin tesisi esas olmalıdır

Millet ne diyorsa onu yapacağız. Biz Cumhur İttifakıyız. CHP istismar, İP inkar, HDP ise ihanet üstüne ihanet eder

Ortada bir ikaz yoktur. Velev ki olsa bundan memnun olamayız. Gerekiyorsa Cumhur İttifakı'ın ortağı olarak hesap veririz

Kılıçdaroğlu'nun en iyi bildiği şey bulanık suda balık avlamaktır

Sürekli kriz çıkarmakla meşgul olan siyasi partiler, milletimiz tarafından not edilmektedir

İstanbul'da kağıt toplayan kardeşlerimizle ilgili arzu etmediğimiz tartışmalar var. CHP bunu kaşıyor, siyasi malzeme haline getiriyor

Kılıçdaroğlu cahilce konuşup, gafilce hareket edeceğine öncelikle kağıt toplayıcı kardeşlerimizin kaynağına inmeyi denemeli

Kılıçdaroğlu utanmadan sıkılmadan sormuş. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste diye? Osman Kavala Soros'tur, Demirtaş teröristtir