MHP Genel Başkanı Bahçeli: Osman Kavala Soros'çudur, Demirtaş teröristtir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
Zillet ittifakı havanda su dövmüş, Cumhur ittifakı milletle kenetlenmiştir
Cumhur İttifakı çiftçi dostudur, Cumhur İttifakı esnaf sevgisi ile doludur
Adil vergi sisteminin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Adaletli bir vergi sisteminin tesisi esas olmalıdır
Millet ne diyorsa onu yapacağız. Biz Cumhur İttifakıyız. CHP istismar, İP inkar, HDP ise ihanet üstüne ihanet eder
Ortada bir ikaz yoktur. Velev ki olsa bundan memnun olamayız. Gerekiyorsa Cumhur İttifakı'ın ortağı olarak hesap veririz
Kılıçdaroğlu'nun en iyi bildiği şey bulanık suda balık avlamaktır
Sürekli kriz çıkarmakla meşgul olan siyasi partiler, milletimiz tarafından not edilmektedir
İstanbul'da kağıt toplayan kardeşlerimizle ilgili arzu etmediğimiz tartışmalar var. CHP bunu kaşıyor, siyasi malzeme haline getiriyor
Kılıçdaroğlu cahilce konuşup, gafilce hareket edeceğine öncelikle kağıt toplayıcı kardeşlerimizin kaynağına inmeyi denemeli
Kılıçdaroğlu utanmadan sıkılmadan sormuş. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste diye? Osman Kavala Soros'tur, Demirtaş teröristtir