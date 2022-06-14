CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik sert çıktı: Anlamış değiliz

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Pençe-Kilit Operasyonları devam ediyor. Türkiye'nin hiçbir şekilde taviz vermeyeceği mücadeledir. Gayrimeşru yapılanmaların hiçbir şekilde mümkün olmayacağının, herhangi bir terör sembolünü buraya astırmayacağımızı ifade etmiştik. Buna karşı 7-24 esasına göre en kararlı mücadele veriliyor. Türkiye ne zaman terörle mücadele yeni bir adıma geçse müttefiklerimizden "endişeliyiz" diye bir açıklama geliyor.

Herhangi birinin terör örgütüne karşı, NATO AB ülkesinin 'Endişeliyiz' yerine 'Arkasındayız, tebrik ediyoruz' denmesi lazımdı.

Bizim aslında milli güvenliğimiz, demokrasimiz için verdiğimiz mücadele, bir bakıma da terörü kullanarak uluslararası hukuku da zehirlemek isteyenlere karşı da bir mücadeledir.

Efes tatbikatı büyük katılımlı bir tatbikat olarak dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Bu tatbikat vesilesiyle Ege Adalarının silahlandırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın önemli açıklamaları oldu.

Adaların birçoğunu Yunanistan yıllardır silahlandırmaya çalışıyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Ne zaman hukuka davet etsek maalesef Yunanistan bunu 'Türkiye'nin saldırganlığı' gibisinden astı astarı olmayan şeylere dönüştürüyor.



Üzücü bir şekilde Türkiye de hiçbir şekilde demokrasimize fayda sağlamayacak bir takım mezhep tartışmalarına şahit oluyoruz. Herhangi birinin etnik kimliği ya da mezhebi üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsamaha etmeyiz.