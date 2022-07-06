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Politika

Çataklı'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Türkiye bir yalan makinası ile karşı karşıya

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Esenyurt'ta Afganların Suriyeli bir kıza tecavüz ettiği yalan haberine paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ için 'Türkiye bir yalan makinası ile karşı karşıya.' dedi.

6 Temmuz 2022 Çarşamba 15:12 - Güncelleme:
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından "Dün akşam Esenyurt Namık Kemal mahallesinde 4 Afgan 12 yaşında bir Suriyeli kıza tecavüz etti. Halk sokağa döküldü. Afganlar ağır şekilde dövüldü. Halk mahallemizde yabancı istemiyoruz diyerek emlak komisyoncularına tepki gösterdi. Bıçak sırtında yaşadığımız günlerden geçiyoruz." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı yalan haber paylaşımına tepki göstererek "Türkiye, siyasi bekasını insan nefreti ve yabancı düşmanlığı üzerine kurgulayan bir yalan makinası ile karşı karşıya. Tekrar söylüyorum, hukukçularımız çalışıyor. İlgilinin cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için müracaatta bulunacağız." ifadelerini kullandı.

HABER YALANLANMIŞTI

Esenler Kaymakamlığı sosyal medyada yer alan çocuğa tecavüz iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'ilçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır.

Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur" denildi.

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