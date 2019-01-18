Çavuşoğlu, Amerikalı Senatör Graham'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı Senatör Lindsey Graham ile görüştü.
- AA
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Graham'ı Ankara'da kabul etti.
Kabulde, Suriye bağlamındaki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
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