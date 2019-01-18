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Çavuşoğlu, Amerikalı Senatör Graham'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı Senatör Lindsey Graham ile görüştü.

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Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Graham'ı Ankara'da kabul etti. 
 
Kabulde, Suriye bağlamındaki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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