Çavuşoğlu: Reformlara devam edeceğiz

FETÖ’yle içte ve dışta kapsamlı mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ’cü teröristlerin peşindeyiz. FETÖ mensuplarının Türk adaletine hesap vermelerini sağlıyoruz. FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi” dedi.

TERÖRİSTLERE DARBE

PKK’nın uzantısı PYD/YPG’nin ve DEAŞ’ın Suriye’deki varlığına son vermek için girişimlere kararlılıkla devam edildiğini vurgulayarak, “Fırat Kalkanı’nın ardından Zeytin Dalı Harekatı’yla örgüte ağır darbe vurduk. Sınırlarımızın güvenliğini pekiştirdik” ifadesini kullendı. Çavuşoğlu, “ABD’yle ilişkilerimiz, NATO üyeliğimiz ve AB üyelik sürecimiz dış politikamız bakımından temel ve stratejik öncelikler arasında. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, karşılaştığımız her türlü siyasi engele rağmen, en önemli stratejik hedeflerimizden biri” diye konuştu. Çavuşoğlu, “Önümüzdeki dönemde, reformlara devam edeceğiz. Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik alanlarına odaklanacağız. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin denetim sürecinden çıkmayı hedefliyoruz” diye konuştu.