Çavuşoğlu: Ses kaydı verilmedi

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati, Türkiye’nin iadesini talep ettiği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ilişkin “Suçluların iadesi konusunda uluslararası anlaşmalara tarafız. Bu konuyu basın toplantıları yoluyla değil, diplomatik yollarla takip ediyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, Türkiye’nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya ses kaydı verdiği iddialarını reddetti. Çavuşoğlu, “Türkiye’nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil. Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmayız” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü FETÖ üyesi kişilerin Arnavutluk’ta bulunduğunu ve dost Arnavutluk’tan bu kişilerin iadesini beklediklerini vurgulayarak “Arnavutluk’tan iadesini talep ettiğimiz FETÖ mensupları var. Resmi olarak iade talep ettiğimiz kişilerin listesini de verdik” dedi.

Konsolosluk çalışanları ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında konsolosluk şoförü ile teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 20 Türk çalışan tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi.