Çavuşoğlu: Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı

Bir televizyon yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi.

Trump çekileceğini önce Başkan Erdoğan'a söyledi, sonra kamuoyu ile paylaştı. Trump'ı kararından döndürme çalışmaları var. O kararın ardından ABD'den farklı sesler gelmeye başladı. Rusya Trump'ın kararına temkinli yaklaşıyor. Güvenli bölge ile ilgili netleşmiş bir şey yok. Kim ne yapacaksa Türkiye ile yapmalı.

ABD'nin verdiği takvim söz konusu değil. Güvenli bölgeden tam olarak ne anladıklarına dair net bir şey yok. Görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor..

"Fırat'ın doğusu ve Münbiç "

Münbiç'te yol haritasının uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te YPG'den sonra bölgede kim yer alacak? Bunları ABDile görüştük. Münbiç yol haritasının Fırat'ın doğusuna uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te yol haritasının uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te YPG'den sonra bölgede kim yer alacak? Bunları ABD ile görüştük.

Fırat'ın doğusuna operasyon için bir bekleme kararı çıktı. Şu anda henüz bu harekatın yapılması ile ilgili Erdoğan'dan bir talimat gelmedi. Her an bu harekata başlayacak hazırlıklar da var kapasite de var. Münbiç'in içinde Ruslar da yok, rejim de yok. Bir tek ABD ve YPG'liler var. YPG, bu silahların belli bir bölümünü başkalarına sattı, DEAŞ'a da, sahadaki başka gruplara da sattı, belki rejime de satmıştır.

James Jaffery Ankara'ya gelecek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek. Jeffrey, Dışişleri BakanYardımcısı Sedat Önel ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek.

Türkiye - Rusya görüşmeleri

Siyasi çözüm konusunda Esad'ın devam etmemesi konusunda her konuda mutabıkız. Dün anayasa komisyonunun ne zaman toplanacağını konuştuk. Suriye'de siyasi çözüm sürecinde Rusya ile birlikte çalışıyoruz. Rejimle doğrudan bir temasımız yok.

"İdlib Mutabakatı"

İdlib'de rejimin yerleştirdiği radikal gruplar var ve onları kontrol etmek zor. Rusya ile imzaladığımız anlaşma başarılı bir şekilde uygulanıyor. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz Türkiye, Rusya ve İran olarak kararlıyız.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Bizdeki gelişmeler son derece şeffaf. Adil bir şekilde soruşturma yönetiliyor. Bazı ülkeler var cinayetin üzerini kapatmaya çalışıyor. Uluslararası soruşturmanın başlatılması zamanı gelmiştir. BM raportörü Türkiye'ye gelecek.

Venezuela'daki olaylar

Son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD sürekli Venezuela'nın içişlerine karışmıştır. Bir ülkenin bu kadar izolasyonuna karşıyız. ABD sürekli olarak Venezuela'nın iç işlerine karışıyor. Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum. Bir ülkenin ayakta kalması lazım bu sebeple Venezuela'ya destek verdik. Cumhurbaşkanımız Maduro'yu arayıp desteğini iletti.