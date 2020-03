Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO üyeliğine kabul edilen Kuzey Makedonya'ya tebrik mesajı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Nikola Dimitrov'u tebrik etti.

Paylaşımında Çavuşoğlu, "Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği tüm Müttefikler tarafından onaylandı. Tebrikler dostum Nikola, NATO’ya hoşgeldiniz!" ifadesini kullandı.

NATO ile Kuzey Makedonya arasında katılım protokolü 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı. Bunun ardından üyeliğin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması gerekiyordu.

