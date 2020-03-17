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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO üyeliğine kabul edilen Kuzey Makedonya'ya tebrik mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesini tebrik etti.

AA17 Mart 2020 Salı 21:13 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 21:15
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Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Nikola Dimitrov'u tebrik etti.

Paylaşımında Çavuşoğlu, "Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği tüm Müttefikler tarafından onaylandı. Tebrikler dostum Nikola, NATO’ya hoşgeldiniz!" ifadesini kullandı.

NATO ile Kuzey Makedonya arasında katılım protokolü 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı. Bunun ardından üyeliğin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması gerekiyordu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün tüm müttefiklerin Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını duyurmuştu.

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