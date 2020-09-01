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Politika

Çelik: Yunanistan Korsan devlettir Doğu Akdeniz'de oyunu aşan işlere kalkışıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir, boyunu aşan işlere kalkışıyor.'

01 Eylül 2020 Salı 19:19 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 20:03
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: DEAŞ’la mücadele konusu önemli bir konu. Cumhurbaşkanımız bunların İslam'la alakasının olmadığını belirtti. DEAŞ’a en büyük kayıplara verdirmiş ülkeyiz. DEAŞ’la PKK/PYD arasında bağlar vardır. Hepsiyle aynı mücadele yürütülmeli.

Çelik: "(30 Ağustos kutlamaları) İçişleri Bakanlığının bunu yasakladığı şeklinde bir yalan uyduruldu. Böyle bir şey hiçbir yerde söz konusu değil."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez."

Çelik: "Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı veya sonradan özür dilenecek bir eylemin özrünü kabul etmeyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz."

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