01 Eylül 2020 Salı 19:19 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 20:03

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: DEAŞ’la mücadele konusu önemli bir konu. Cumhurbaşkanımız bunların İslam'la alakasının olmadığını belirtti. DEAŞ’a en büyük kayıplara verdirmiş ülkeyiz. DEAŞ’la PKK/PYD arasında bağlar vardır. Hepsiyle aynı mücadele yürütülmeli.

Çelik: "(30 Ağustos kutlamaları) İçişleri Bakanlığının bunu yasakladığı şeklinde bir yalan uyduruldu. Böyle bir şey hiçbir yerde söz konusu değil."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez."

Çelik: "Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı veya sonradan özür dilenecek bir eylemin özrünü kabul etmeyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz."