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Politika

Çelik'ten Belçikalı Bakan Demir'in skandal çağrısına tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanı'mıza oy vermiş yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir.' dedi.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
Çelik'ten Belçikalı Bakan Demir'in skandal çağrısına tepki!
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'in, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine yaptığı, "çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi" çağrısını eleştirdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanı'mıza oy vermiş yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir. Tüm vatandaşlarımız çok yakında bu çarpık zihniyete cevabı bir kere daha sandıkta verecektir. Cumhurbaşkanı'mızın bu çarpık zihniyetle mücadelesini iyi bilen vatandaşlarımız, daha güçlü şekilde Cumhurbaşkanı'mıza destek vererek, bu zihniyete de hak ettiği dersi verecektir."

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