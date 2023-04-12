Çengelköy'de Ümit Özdağ provakasyonu: Zafer Partililer vatandaşlarla tartıştı

Akşam saatlerinde Çengelköy'de bulunan Tarihi Çınaraltı'na giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindekiler provokasyon yaparak mekanda kargaşaya sebep oldu. İşletme sahibi tarafından rica edilerek, bu kadar kalabalık bir grupla işletmeye girmelerinin mümkün olmadığı, daha az kişiyle mekana girmeleri belirtilmesi üzerine partililer zorla mekana girmeye çalıştı. Durumdan rahatsız olan vatandaşların tepki göstermesi üzerine Zafer Partililer vatandaşlarla tartışmaya girdi.

Sosyal medyada Zafer Partililerin paylaştığı videolarda, Ümit Özdağ ve ekibinin, Çengelköy'de 'Tarihi Çınaraltı' cafeye hiçbir gerekçe sunulmadan Zafer Partilileri içeriye almadığını iddia etti.

"SAYIN ÖZDAĞ VE KALABALIK BİR GRUP ZORLAMACI BİR TAVIRLA İÇERİYE GİRMEYE ÇALIŞTI"

Çengelköy Tarihi Çınaraltı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Ümit Özdağ ve Zafer Partili kalabalık bir grup işletmemize gelmiş, zorlamacı bir tavırla içeriye girmeye çalışmış, durumdan rahatsız olan müşterilerimizin bir kısmıyla tartışmaya girerek, huzursuzluk çıkarmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Sayın Ümit Özdağ ve Zafer Partili kalabalık bir grup işletmemize gelmiş, mekan sahibi tarafından elleri sıkılarak nezaketle karşılanmıştır. Müşterilerimizle iletişim kurmak isteyen Sayın Ümit Özdağ'a, daha önceki seçim dönemlerinde diğer siyasi parti temsilcilerinden de rica +++ pic.twitter.com/MV0vR6dLwp — Çengelköy Tarihi Çınaraltı (@tarihicinaralti) April 11, 2023

Tarihi Çınaraltı'nın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Sayın Ümit Özdağ ve Zafer Partili kalabalık bir grup işletmemize gelmiş, mekan sahibi tarafından elleri sıkılarak nezaketle karşılanmıştır. Müşterilerimizle iletişim kurmak isteyen Sayın Ümit Özdağ'a, daha önceki seçim dönemlerinde diğer siyasi parti temsilcilerinden de rica ettiğimiz gibi insanların rahatsız olmayacağı şekilde küçük bir grupla propagandalarını yapmaya imkan verildiği halde kalabalık kitle agresif ve zorlamacı bir tavırla içeriye girmeye çalışmış, durumdan rahatsız olan müşterilerimizin bir kısmıyla tartışmaya girerek huzursuzluk çıkarmışlardır. Tarihi Çınaraltı kendi sektöründe yazılı ve görsel basında en fazla habere konu olan, Çengelköyümüzle özdeşleşmiş köklü bir müessesedir. Bu mekan her şeyden önce dışarıdan yiyecek getirmeye müsaade ederek Çengelköy esnafının ortak salonu gibi çalışmaktadır. Müşterilerini hiçbir ırk, mezhep, meşrep ve siyasi aidiyet ayrımı yapmadan Türk örf ve âdetlerine uygun bir şekilde karşılayıp misafir etmektedir. Tüm İstanbulluların yakından tanıdığı işletmemiz birilerinin siyasi amaçlı şovlarla provokasyonuna maruz kalmıştır. Sayın Ümit Özdağ ve çevresindeki Zafer Partili şahısların, işletmemizin ticari imajına zarar veren, Türk örf ve âdetlerine uygun olmayan bu davranışlarını esefle kınıyoruz.