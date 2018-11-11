Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bitlis düzenli içme suyu ve kanalizasyon altyapısına kavuşacak

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde yapılması planlanan Tekstil Kent alanını inceledi.

Ardından Valiliği ziyaret eden Kurum, burada bölgedeki belediye başkanları ve belediye başkan vekilleriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, şehir ziyaretleri kapsamında geldiği Bitlis'te kentsel dönüşüm projeleri, millet bahçeleri, parklar, altyapı ve üstyapı anlamında Bakanlığı ilgilendiren konulara ilişkin istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Kent merkezinden geçen Bitlis Deresi'nin vatandaşların can ve mal güvenliği açısından acilen dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede daha önce Toplu Konut Dairemizce yapılan yeni sanayi bölgesinde yaklaşık 412 ticari üniteyi İl Özel İdaresi eliyle, inşallah oradaki vatandaşlarımızla görüşerek dönüşümünü hep birlikte sağlamış olacağız. Buraya hem İl Özel İdaremiz hem Bakanlığımız hem de Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız gerekli desteği yapacaklar. Bir kısım hak sahibi vatandaşımızın ödemeleri yapılacak, kalan kısımla alakalı da uzun vadeli borçlandırma yapacağız. Maliyet bedelleri üzerinden buradaki dönüşümü inşallah sağlayacağız. Burası Bitlis için önemli bir güzergah. Bu güzergahı biran önce temizlememiz gerekiyor. Zaten bu proje öncesinden başladı, inşallah kısa sürede burayı bitirip neticelendirmek istiyoruz."

Bakan Kurum, Bitlis'te içme suyu ve kanalizasyon hattı inşaatını 2019 yılı içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Toplamda 66 kilometre atık su, 83 kilometre içme suyu hattı. Tamamen hatları yeniliyoruz. Bu hatlarla birlikte Bitlis halkımız daha düzenli bir içme suyu, kanalizasyon altyapısına kavuşmuş olacak. Bunun da ihale bedeli yaklaşık 53 milyon lira. Fiyat artışlarıyla beraber 60 milyon lira olarak öngörüyoruz." diye konuştu.

Parka şehidin adı verildi

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Bitlis'te hibe kapsamında 4 park inşaatını tamamladıklarını, 3 parkın inşaatını da Valiliğin yaptığını anlattı.

Sevgi Evleri'nin önündeki parka 2016 yılında Beşiktaş'ta yaşanan patlamada şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın ismini verdiklerini ifade eden Kurum, buranın da Bitlis'e hayırlı olmasını diledi.

Kurum, Atık Su Atırma Tesisi'nin projesini İller Bankası Genel Müdürlüğünün çizeceğini, bunun ihalesinin de önümüzdeki yıl yapılacağının altını çizdi.

Böylelikle Bitlis'in içme suyu, kanalizasyon altyapısı ve Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2019 yılında çözüme kavuşmuş olacağını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Akabinde ilçeleri de kapsayan bir proje gerçekleştireceğiz. Bu projeye ilişkin hem atıkların bertaraf tesisi hem de atık suların arıtmalarıyla alakalı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz çalışacak. Projenin bitmesi akabinde de inşallah 2023 yılına kadar hiçbir atık suyu Van Gölü'ne bırakmayacağız. Bu da hem turizm açısından hem bölge insanının sağlığı ve tarım açısından bizim için çok büyük önem arz ediyor. 2019 yılında projelerini bitirip inşallah Bitlis'imize kazandırmış olacağız. Bakanlık olarak buradaki yerel yönetimlerimiz, valilik ve milletvekillerimizle bu bölgenin ihtiyacı olan neyse bu ihtiyaçları giderme noktasında çalışıyoruz. İnşallah Bitlis'i hak ettiği noktaya getirecek birçok projemiz olacak ve bu projelerimizi öncelik sıralamasına göre inşallah hayata geçireceğiz."

Kurum, Tekstil Kent Projesi'nin de istihdam ve vatandaşların gelirinin artması anlamında Bitlis için çok büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Bakan Kurum, şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın adının verildiği parkın açılışında yaptığı konuşmada Hakkari ve Şırnak'ta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilere acil şifa diledi.

7 bin 800 metrekare alan üzerine kurulan parkın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca finansının gerçekleştirildiğini ifade eden Kurum, "Parkın içinde oyun, yürüyüş ve yeşil alanlar, futbol sahası ve dinlenme alanı mevcut. Burada gençlerimiz yaşlılarımız güzel vakit geçirsinler. Bitlis'in kalkınması, ekonomisi ve istihdamı adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak üzerimize düşen neyse yapacağız." dedi.

Bakan Kurum, açılışını yaptığı parkta incelemelerde bulundu ve halı sahada penaltı atışı yaptı. Halı sahadaki gençler Bakan Kurum'a "13" numaralı forma hediye etti.