İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2482
  • 5,9629
  • 220.34
  • 102.514
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP, Etimesgut'a Celal Çelik'i, Maltepe'ye Ali Kılıç'ı aday gösterdi

CHP'de 31 Mart yerel seçimleri için 16 adayın daha ismi belli oldu. CHP, Etimesgut'a Celal Çelik'i, Maltepe'ye Ali Kılıç'ı aday gösterdi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP'de 31 Mart yerel seçimleri için 16 adayın daha ismi belli oldu. CHP, Etimesgut'a Celal Çelik'i aday gösterirken, Maltepe'ye adı en son yolsuzluklarla anılan Ali Kılıç'ı tekrar aday gösterdi.

 

 

İstanbul Silivri’de mevcut başkan (Muharrem İnce'nin dünürü) Özcan Işıklar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut milletvekili Mustafa Adıgüzel'i aday gösteren CHP yönetimi, Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise Mustafa Saruhan aday olarak belirledi.

 

Müşteri olarak bindi, taksicinin başından aşağı su döktü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Misyonumuz tüm dünyaya doğru bir şekilde anlatmak"

'Misyonumuz tüm dünyaya doğru bir şekilde anlatmak'

Hatay'da yakalandılar

Hatay'da yakalandılar

'Çöken binanın enkazından sesler alıyoruz'

'Çöken binanın enkazından sesler alıyoruz'

CHP'li belediye başkanına bir dönem yetmemiş

CHP'li belediye başkanına bir dönem yetmemiş

Cumhurbaşkanlığı'ndan Türkiye için önemli proje

Cumhurbaşkanlığı'ndan Türkiye için önemli proje

Rusya'dan ABD'ye sert uyarı: Felaket olur

Rusya'dan ABD'ye sert uyarı: Felaket olur

Bakan'dan vatandaşa müjde: Belediyeler satışına başlayacak

Bakan'dan vatandaşa müjde: Belediyeler satışına başlayacak

Başbakanın özel uçağı için füze savunma sistemi aldılar

Başbakanın özel uçağı için füze savunma sistemi aldılar
 

POPÜLER HABERLER

Maraş´a ´ Kahraman´ unvanının verilmesi

Maraş´a ´ Kahraman´ unvanının verilmesi

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019