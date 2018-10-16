CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP’li 12 ilçe başkanı dahil 62 parti yöneticisi istifa etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce için imza veren delegelerle, Aziz Kocaoğlu’nun yanında saf tutan belediye başkanlarını aday göstermeyecek olması adeta ilçe yöneticilerinin iştahını kabarttı. CHP’de parti yöneticilerinin istifa için 12 Ekim olarak açıklanan son günde rakam 62’yi buldu. 12 ilçe başkanı 50 de ilçe ve il yöneticisi belediye başkan adayı olabilmek için partilerindeki görevlerinden istifa etti.

‘BAZI SÖZLER VERİLDİ’

İzmir’de istifa edenlerin büyük çoğunluğu 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce’yi destekleyen belediye başkanlarının bulunduğu ilçelerden olması dikkat çekiyor. CHP kulislerinde ise bu kişilerin istifa etmeden önce “Bize 24 Haziran’dan sonraki süreçte söz verildi. Biz de görevlerimizden istifa ediyoruz” dedikleri öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’le görüştükten sonra ilçe başkanları ortaklaşa destek açıklaması yapmışlardı. Bu kişilere ya belediye başkanı ya da etkili meclis üyesi hatta bazılarının da başkan yardımcısı yapılacağı vaat edildi. İstanbul’da da 6 ilçe başkanı istifa etti.

MESAJI BİLEREK ADRESE VERDİM

Kılıçdaroğlu’na “Çürük domatesi seçer” eleştirisi yapan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Yakacık’ta bir etkinlikte söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi: Biz onun önüne PM sağlam listeyle sağlam insanları koymamız gerekir dedim. Bundan dolayı en ufak bir rahatsızlığım olmadı. Keşke demeseydim diyecek karakterde de değilim. Bazı şeyleri bildiğim için, bilerek adrese mesaj verdim.

İŞTE O İSİMLER

12 Ekim tarihine kadar partilerinden istifa eden isimler ise şunlar:

Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü, Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pala, Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, Karaburun İlçe Başkanı Bülent Çumçum, Seferihisar İlçe Başkanı İsmail Yetişkin, Beydağ İlçe Başkanı Feridun Yılmazlar, Bergama İlçe Başkanı Mehmet Canbaz ve Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener yer aldı. Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam ise belediye meclis üyesi olmak için başkanlıktan istifa etti. Bayındır İlçe Başkanı Behzat Aydilek istifa kararı almasına rağmen Ankara’yla görüştükten sonra bu kararından vazgeçti. İlçe başkanlarının yanı sıra CHP İzmir İl Sekreteri Birgül Değirmenci ile İl Başkan Yardımcısı Mehmet Türkbay da aday adaylığı için görevlerini bıraktı. İstanbul’da istifa eden ilçe başkanları ise şunlar: Üsküdar İlçe Başkanı Erdoğan Altan, Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin, Beşiktaş İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk, Avcılar İlçe Başkanı Erhan Bozan, Çekmeköy İlçe Başkanı Hüseyin Kızıldaş ve Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer.

(Akşam)