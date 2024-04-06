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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den muhaliflere belediye sürgünü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti içi muhalefeti genel merkezden uzaklaştıracağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'na yakın bu kişilerin CHP'li belediyelerde işe yerleştirileceği iddia ediliyor.

Yeni Şafak6 Nisan 2024 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den muhaliflere belediye sürgünü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yakaladığı rüzgârı, öncelikle genel merkezde kullanacak.

Kurultaydan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle yolları ayıracağını ifade eden Özel, çarşamba akşamı genel merkezde verdiği iftar yemeğinde, partide görevi bulunan çalışanlarla seslendi.

Kasım sonrasında genel merkezden 3 isimle yolların ayrıldığını anımsatan Özel, "Değişime direnenlerle artık birlikte bu çatının altında hareket etmeyeceğiz" dedi.

Özel, genel merkezden uzaklaştırılacak isimlerin işsiz kalmayacağının sözünü de verdi. Bu kişilerin CHP'li belediyelerde işe yerleştirileceği iddia edildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Tasfiyeler genel merkezle sınırlı kalmayacak. Başta İstanbul İl Başkanlığı olmak üzere Kılıçdaroğlu döneminde partide idari görevde işe başlayan pek çok isim ve danışmaların belediyelere gönderileceği bildirildi.

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