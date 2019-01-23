CHP ‘ölü'den medet umdu

CHP, yerel seçimler öncesinde yine bildik yöntemlerine sarıldı. Seçimlerde hile algısı oluşturmak için siyasi söylem geliştiren CHP’yi, yine geçmişte yaptığı çalışma ve açıklamalar boşa çıkardı. 31 Mart seçimlerinde 150 yaşındaki seçmenlere oy kullandırılacağı şaibesini yaymaya çalışan CHP’nin, geçmişte bu konuda yapılmak istenen düzenlemeye karşı çıktığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı 2017’de, Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da değişiklik teklifinde bulundu. Değişiklik talebine göre, yaşı itibariyle ölü olması muhtemel ve kayıtlarında uzun süredir hareket görünmeyen kişilerin ‘ölmüş’ olacağını kabul ederek kayıtlarının kapatılması istendi. TBMM gündemine getirilen düzenlemede tespit edilen ‘kayıtların kapatılıp, sonra araştırma yapılması’ öngörülüyordu.

YASAYI ENGELLEDİ

Yasa değişikliğinin Meclis Alt Komisyonunda görüşüldüğü sırada muhalefet, ölü kişilerin kayıtlarının önce ‘kapatılıp’ sonra ‘araştırılması’na itiraz etti. CHP ‘Kişilerin seçimlerde oy kullanmasının iktidar tarafından engellenmesi için yapılan bir işlem’ iddiasını dahi gündeme getirdi. Bunun üzerine düzenlemede değişikliğe gidilerek, ölü olabilecek kişilerin kayıtları önce ‘araştırılsın’ sonra ‘kapatılsın’ yönündeki önerge kabul edildi. Muhalefet partilerinin itirazı üzerine yapılan bu değişiklikle, ölüm araştırması nedeniyle kapatılan kayıtlar tekrar açık hale geldi.

2.2 MİLYON KAYIT AÇILDI

Bu nedenle Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü, önceden ölüm araştırması nedeniyle kapatılan 2 milyon 273 bin 946 kişinin kaydını, yasanın bu şekilde çıkması nedeniyle zorunlu olarak tekrar açık hale getirdi. Bunlardan 1 milyon 534 bin 618 kişinin kayıtlarında hakkında bilgi sorulabilecek bir yakını bulunmadığı, bu gün yaşayan akraba tanıkların 200-250 yıl önce yaşamış akrabalarının isimlerini, nerede ve ne zaman öldüklerini bilmedikleri gibi nedenlerle tahkikat yapılamaz hale geldi.

HIZLANDIRIN TALİMATI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce, kalan 700 bin civarındaki kaydın sahibi kişinin ölüm araştırmasının yapılması için kaymakamlıklara ve valiliklere yazı yazılarak, tartışmalar nedeniyle tahkikatların hızlandırılması uyarısında bulunuldu. Yaklaşan yerel ve genel seçimler öncesi tartışmalara dikkat çekilerek, bu kişilerin bir an önce tahkikatlarının yapılmasıyla, kayıtların da belgeler ulaştıkça kapatılacağı belirtildi.