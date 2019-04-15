CHP oy sayımlarını böyle manipüle etti

Demirtaş, bu hamlesiyle sayımları yavaşlatarak kamuoyunda süreç uzatılıyor, mağduriyet oluşuyor algısı yaratarak toplumu germeyi amaçladı. Ardından da söz konusu tavrını ‘seçim güvenliği’ olarak gösterip ‘yavaş olsun güvenli olsun’ şeklinde açıkladı. Bu gelişmeler sonrası CHP cephesi, kamuoyunu manipüle ederek, AK Parti ‘sayımları yavaşlatıyor’ algısı oluşturdu. 10 gün boyunca 2 kurul ile sayım yapılmasını dayatan CHP, kurul sayısının 12’ye çıkmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. CHP, seçim kurullarının 32’ye çıkarılması için talepte bulundu.

SEÇİM KURULUNDA 116 AKRABA

Kurul sayısını AK Parti ve MHP’nin temsilcileri olmadan 32’ye çıkaran ilçe seçim kurulu sayıma halel getirdi. Seçim kurulu hakimleri Süleyman Bayar, Bahar Efe ve müdür vekiliyle birlikte CHP’nin talebi doğrultusunda seçim kuruluna sunmadan ek sandık kurulları kurdu. CHP ise bu süreçte hukuka aykırı oluşturulan seçim kurullarına 116’sı akraba 962 kişi yerleştirdi. AK Parti ve MHP hukuka aykırı olarak kurulmuş ve yemin yaptırılmamış ek kurulun saydığı sandıkların iptal edilmesini istedi. Bunun üzerine Maltepe ilçe seçim kurulları aldığı kararla CHP’nin alelacele partililerine saydırmak istediği 576 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

400 SANDIKTA MANİPÜLE

CHP’nin itirazı üzerine tekrar devreye giren YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırarak kalan sandıkların sayımının devam etmesine karar verdi. YSK, bu kararıyla çoğunluğunu CHP’lilerin oluşturduğu seçim kurullarının kalan 576 sandıktan saydığı 400’ünü geçerli kabul etti. Seçim sürecinin başından beri ‘oyların sayımı engelleniyor’, ‘süreç yavaşlatılıyor’ diyen CHP, gerçekte hem sayımları engelledi hem de yapıcı olmayan tavrıyla toplumu gerdi.