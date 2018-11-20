CHP, Öztürk Yılmaz’ı ihraç etti 

Yılmaz, Türkçe ezan ile ilgili açıklamaları ve Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri nedeniyle iki kez kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. İhraç edilen Öztürk Yılmaz’ın parti üyeliğinin de sonlandırılması gerekiyor. Meclis’te 144 sandalyeye sahip olan CHP’nin sayısı, Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın yaşamını yitirmesiyle 143’ye düşmüştü. Öztürk Yılmaz’ın ihracıyla da Meclis’teki sandalye sayısı 142’ye indi. Yılmaz, “Disiplin kurulunun aldığı karar bir talimatın icrası yönündedir. Disiplin kurulunun kararı yargıdan dönecektir” dedi.