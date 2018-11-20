CHP, Öztürk Yılmaz’ı ihraç etti
CHP Disiplin Kurulu, “Türkçe ezan” ile ilgili sözleri ve sonrasında Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan konuşmaları nedeniyle, Ardahan Milletvekili Öztrük Yılmaz’ı partiden ihraç etti.
- STAR ANKARA
Yılmaz, Türkçe ezan ile ilgili açıklamaları ve Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri nedeniyle iki kez kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. İhraç edilen Öztürk Yılmaz’ın parti üyeliğinin de sonlandırılması gerekiyor. Meclis’te 144 sandalyeye sahip olan CHP’nin sayısı, Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın yaşamını yitirmesiyle 143’ye düşmüştü. Öztürk Yılmaz’ın ihracıyla da Meclis’teki sandalye sayısı 142’ye indi. Yılmaz, “Disiplin kurulunun aldığı karar bir talimatın icrası yönündedir. Disiplin kurulunun kararı yargıdan dönecektir” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.