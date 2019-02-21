'CHP Rumların ağzıyla konuşuyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Yaşlılık Şurası’nda konuştu. Erdoğan “Dünya nüfusu özellikle gelişmiş ülkelerde hızla yaşlanıyor. Bir kaç asır önce 40’ı bulmayan ortalama hayat süresi bugün 70’in üzerindedir. Hatta bazı ülkelerde 90’ı zorlamaktadır. Bu durum çözüm bekleyen pek çok meseleyi de beraberinde getiriyor. Batı ülkelerinde azalan genç nüfusun yerini diğer ülkelerden gelen göçmenler kapatıyor. Asya, Afrika, Güney Amerika ortalamanın çok üzerinde büyüyen nüfuslarıyla adeta dünyanın geleceğine talipler. Türkiye’nin durumu vahim değilse de çok da iç açıcı gözükmüyor. Ülkemizde 65 yaş ve üzeri oran yüzde 8,8. Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması ve 2040 yılında iki katına ulaşmasına bekleniyor” dedi.

KAÇINILMAZ BİR HAYAT

Başkan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: “İlk insandan bugüne kadar yaşlılık hayatın kaçınılmaz bir dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyaya gelip de er veya geç vakti saati geldiğinde darı bekaya göç etmemiş kimse yoktur. Tarihte, fikirde, sanatta, edebiyatta önemli eserler vermiş kişilerin pek çoğu yaşlılık üzerine, yaşlanma üzerine düşünmüşler ve önemli sözler söylemişlerdir. Mesela Yunus Emre şöyle diyor; ‘Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi” Yaşlılık gövdelerden önce ruha çöker. Atalarımız “Akıl yaşta değil baştadır’ der.”

AYAKLARINI ÖPÜN

“Cennet anaların ayağı altındadır” hadisi şerifini herhalde bilmeyen yoktur. Ben anacığımın ayağının altını öperdim, anam ayağını çekerdi. Anacığım bana cennet kokusunu çok mu görüyorsun derdim; ağlardı. Tavsiye ediyorum analarınızın ayaklarının altını öpün. Onlar gibisi yok. Onlar olduğu için biz varız. Onlar olmasa biz yoktuk. Zaman zaman araçların arkasında gördüğüm bir yazı ‘Anamın duası, babamın gölgesi yeter’ diyor. Gerçekten de bizim milletimiz için başka hiçbir beklentiye girmeden, sadece duası bile anaya babaya ömür boyu hizmet etmek için yeterli bir sebeptir.”

DÜNYA ATİNALILAŞIYOR

“Antik Roma döneminin filozoflarından Çiçero şöyle bir hadise anlatır. Atina’da ihtiyar bir adam tiyatroya gider. Atinalıların yanına gider kendisine kimse yer vermez. Bunun üzerine ihtiyar Spartalıların olduğu bölüme geçmek zorunda kalır. Orada hemen ihtiyara yer açılır. Atinalılar ise bu davranışı alkışlarla karşılarlar. Çünkü Atinalılar iyilik nedir bilirler ama yapmak istemezler. Evet dünyamızın hızla Atinalılaştığı bir dönemde, yaşlılarımıza sahip çıkmayı, onlara hep el üstünde tutmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Biz köklerimizle varız, biz sizlerle varız, sizlerle olacağız. Köklerimizin en güçlü göstergesi de yaşlılarımızla, ak saçlılarımızla kurduğumuz ilişki içindir.”

BERABER YAŞAYIN

“Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı veya ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz. Anneciğini, babacığını huzur evine bırakan evlatlar değil, onlarla beraber yaşayan evlatlar istiyoruz. Tarihimizde ve kültürümüzde var olan bu toplumsal yapıyı korumak için çalışmayı sürdüreceğiz.”

CHP GELECEGE PUSU KURUYOR

Erdoğan: Rumlar ve CHP istemiyor diye Doğu Akdeniz’deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız. Bizi en çok yaralayan CHP’nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Geleceğe pusu kuruyor.