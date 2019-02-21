'CHP Rumların ağzıyla konuşuyor'
Başkan Erdoğan, CHP’nin ‘Türkiye Akdeniz’de petrol aramasını durdursun’ önergesine sert çıktı: Rumların ağzıyla konuşan CHP rahatsız oluyor diye petrol arama faaliyetimizi durdurmayacağız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Yaşlılık Şurası’nda konuştu. Erdoğan “Dünya nüfusu özellikle gelişmiş ülkelerde hızla yaşlanıyor. Bir kaç asır önce 40’ı bulmayan ortalama hayat süresi bugün 70’in üzerindedir. Hatta bazı ülkelerde 90’ı zorlamaktadır. Bu durum çözüm bekleyen pek çok meseleyi de beraberinde getiriyor. Batı ülkelerinde azalan genç nüfusun yerini diğer ülkelerden gelen göçmenler kapatıyor. Asya, Afrika, Güney Amerika ortalamanın çok üzerinde büyüyen nüfuslarıyla adeta dünyanın geleceğine talipler. Türkiye’nin durumu vahim değilse de çok da iç açıcı gözükmüyor. Ülkemizde 65 yaş ve üzeri oran yüzde 8,8. Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması ve 2040 yılında iki katına ulaşmasına bekleniyor” dedi.
KAÇINILMAZ BİR HAYAT
Başkan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: “İlk insandan bugüne kadar yaşlılık hayatın kaçınılmaz bir dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyaya gelip de er veya geç vakti saati geldiğinde darı bekaya göç etmemiş kimse yoktur. Tarihte, fikirde, sanatta, edebiyatta önemli eserler vermiş kişilerin pek çoğu yaşlılık üzerine, yaşlanma üzerine düşünmüşler ve önemli sözler söylemişlerdir. Mesela Yunus Emre şöyle diyor; ‘Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi” Yaşlılık gövdelerden önce ruha çöker. Atalarımız “Akıl yaşta değil baştadır’ der.”
AYAKLARINI ÖPÜN
“Cennet anaların ayağı altındadır” hadisi şerifini herhalde bilmeyen yoktur. Ben anacığımın ayağının altını öperdim, anam ayağını çekerdi. Anacığım bana cennet kokusunu çok mu görüyorsun derdim; ağlardı. Tavsiye ediyorum analarınızın ayaklarının altını öpün. Onlar gibisi yok. Onlar olduğu için biz varız. Onlar olmasa biz yoktuk. Zaman zaman araçların arkasında gördüğüm bir yazı ‘Anamın duası, babamın gölgesi yeter’ diyor. Gerçekten de bizim milletimiz için başka hiçbir beklentiye girmeden, sadece duası bile anaya babaya ömür boyu hizmet etmek için yeterli bir sebeptir.”
DÜNYA ATİNALILAŞIYOR
“Antik Roma döneminin filozoflarından Çiçero şöyle bir hadise anlatır. Atina’da ihtiyar bir adam tiyatroya gider. Atinalıların yanına gider kendisine kimse yer vermez. Bunun üzerine ihtiyar Spartalıların olduğu bölüme geçmek zorunda kalır. Orada hemen ihtiyara yer açılır. Atinalılar ise bu davranışı alkışlarla karşılarlar. Çünkü Atinalılar iyilik nedir bilirler ama yapmak istemezler. Evet dünyamızın hızla Atinalılaştığı bir dönemde, yaşlılarımıza sahip çıkmayı, onlara hep el üstünde tutmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Biz köklerimizle varız, biz sizlerle varız, sizlerle olacağız. Köklerimizin en güçlü göstergesi de yaşlılarımızla, ak saçlılarımızla kurduğumuz ilişki içindir.”
BERABER YAŞAYIN
“Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı veya ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz. Anneciğini, babacığını huzur evine bırakan evlatlar değil, onlarla beraber yaşayan evlatlar istiyoruz. Tarihimizde ve kültürümüzde var olan bu toplumsal yapıyı korumak için çalışmayı sürdüreceğiz.”
CHP GELECEGE PUSU KURUYOR
Erdoğan: Rumlar ve CHP istemiyor diye Doğu Akdeniz’deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız. Bizi en çok yaralayan CHP’nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Geleceğe pusu kuruyor.
Başkan Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı’nda ve Etimesgut Belediyesi önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. 31 Mart’ta Altındağ’dan yine rekor bekliyoruz” dedi. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
AĞIR BİR DARBE OLACAK: 31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır. İşte CHP’yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor, Kandil’den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet, dörtlü çete, ‘Siz Güneydoğu’da, Doğu’da beraber olacaksınız’ diyorlar. ‘Batıda da AK Parti’yi, Erdoğan’ı çökertmek için bazı yerlerde HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP’yi, bazı yerlerde İP’i destekleyeceksiniz.
FETÖ PAÇAVRALARI: Biz ihya etmenin, inşa etmenin, yeni eserler, yeni projelerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, CHP yıkmanın yasaklamanın peşinde. Basın özgürlüğü diyerek FETÖ’nün paçavraları önünde nöbet tuttular. Gezi olaylarında sokakları yakıp yıkan bunlardı. Belediye otobüslerini ateşe veren vandallara sahip çıktılar. 7 Ağustos’ta Yenikapı’da yeni bir ruh inşasına çalışırken, cuma akşamına kadar ‘hayır’ dedir. Son anda geleceğini bildirdi, baskılara dayanamadı. Bir müddet sesini çıkarmadı. Sonra ‘Yenikapı ruhu bitmiştir’ dedi. Bunlarda vatanseverlik yok.
CHP RUM AĞIZLI: Önceki gün bir CHP milletvekili çıktı, doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımızı eleştiriyor, durdurulmasını istiyor. Gaflettir bu. Bu tür çağrıları Rumlardan işitiyorduk. Bizi en çok yaralayan CHP’nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Türkiye’nin Akdeniz’de yürüttüğü çalışmalardan rahatsızlık tabiidir. Sorgulanması gereken CHP’nin tavrıdır. CHP geleceğe pusu kuruyor. CHP ve Rumlar istiyor diye, Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımızı tabi ki durdurmayacağız.
Bunun adı ittifak değil, iltihaktır
DAVAMIZ SEÇİM DEĞİL: Erdoğan, Etimesgut Belediyesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: Etimesgut devletinin beka meselesine sahip çıkar. Bizim davamız sadece seçim davası değildir. Biz gönüllere girmeye çalışırken CHP ne yapıyor? Etimesgut’a FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi aday gösteriyor. Etimesgut 31 Mart’ta bunun hesabını sormayacak mıyız? CHP’nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı, PKK’sından FETÖ’süne, marjinal örgütlerinden adı İYİ kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. Nereye, terör örgütlerine iltihaktır.
ANKARALILARA MÜJDE: Biz milletimiz içinCumhur İttifakını kuruyoruz. Onlar ise Kandil’in verdiği talimatla seçim ittifakı yapıyorlar. 4’lü çete bunlar. Biz de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Yarın (bugün) Cumhur İttifakı’nın kuruluşunun 1.yıldönümü. Bu ittifakın ne kadar hayırlı olduğunu bir kez daha gördük. İttifak yaptığımız yerlerin sayısını da artırdık. Ben sizlere inanıyorum bu CHP’nin başını çektiği Zillet ittifakının hesabını soracaksınız.
BAKANLIK ViZYON BELGESi HAZIRLIYOR
“Aynı şehirde yaşayıp da en azından her hafta sonu anne babalarımızı torunlarımızı bir araya getirmiyorsak haksızlık yapıyor vebal altına giriyoruz. Bizim en az yaşlı bakım hizmetleri kadar, aktif yaşlanma konusu kadar bu meseleye de önem vermemiz gerekiyor. Bunun için teşvik mekanizmaları kurmalıyız. Bakanlığımız yaşlı vizyon belgesi hazırlıyor. Yaşlılarımızın pek çok alana aktif katılımı amaçlanıyor. Hiçbir yaşlımızı sokakta veya dört duvar arasında bırakmıyor, hepsine sahip çıkıyoruz.”
“Tüm nikah töreninde gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum. Mecburuz, çünkü dinamik genç nüfus yapısını sağlam tutalım. Bilhassa bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür. Ortada yeterli nüfus yoksa, diğer imkanlar kendiliğinden yok olup gider. Nüfus yapımızdaki bu değişim bize diğer pek çok hususun yanı sıra yaşlılarımıza götürülecek hizmetlerin artırılması gerektiğine de işaret ediyor. Elbette kimsesi kalmayan yaşlılarımız için her türlü altyapıyı oluşturmalıyız.”
ONU GÖRMEK iÇiN ÇOK DUA ETTiM
Birinci Yaşlılık Şurası’nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelme fırsatı bulan 102 yaşındaki Yaşar Baştürk ve 107 yaşındaki Şükriye Özbay, duygularını paylaştı. Külliye’deki buluşmaya Şanlıurfa’dan gelen Şükriye Özbay, Erdoğan ile buluşmanın mümkün olmadığını düşündüğünü ancak kendisini gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Özbay, Erdoğan’ı görebilmek için çok dua ettiğini belirterek, “Kendisine, ‘Her gece rüyama geliyorsun. Gel beraber resim çektirelim ve resmini duvara asayım da gündüz de seni göreyim’ dedim” ifadesini kullandı. Erdoğan’ı Şanlıurfa’daki evine davet ettiğini dile getiren Özbay, gençlere tavsiyelerde bulunarak, eski Türkiye’yi görenlerin kıymetini bildiği gibi yeni nesillerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahip çıkması gerektiğini söyledi. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinden gelen Yaşar Baştürk ise “Ben ölmeden onu gördüm çok şükür. Şimdi 102 yaşımı kabul etmem, artık 19 yaşındayım. Köye gittiğim zaman, ‘bu parti, bu hükümet olduktan sonra bundan ayrılmayın.’ diyeceğim. Çünkü ben çok zahmetler çektim, gençlere bugünlerin değerini bilmeleri için tavsiyelerde bulunacağım” diye konuştu.
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