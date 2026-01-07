İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0743
  • EURO
    50,4217
  • ALTIN
    6158.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

CHP'de anket hüsranı! Gerçeği doğruladılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'boykot listesini boşaltıyorum' açıklamasını değerlendiren AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 'CHP için anketlerde yaşanan düşüşe dikkat çektik. Bugün yapılan boykot açıklamasıyla, bu gerçeği bizzat kendiniz teyit etmiş oldunuz.' dedi.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
CHP'de anket hüsranı! Gerçeği doğruladılar
ABONE OL

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, siyasette istikrarın, güvenin ve sürekliliğin doğal adresinin AK Parti olduğunu defalarca söylediklerini belirtti.

Türkiye'nin birinci partisinin AK Parti olduğunu, milletin desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güçlenerek yollarına devam ettiklerini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"CHP için ise anketlerde yaşanan düşüşe dikkat çektik. Bugün yapılan boykot açıklamasıyla, bu gerçeği bizzat kendiniz teyit etmiş oldunuz. Dün milli ekonomiyi hedef alan 'boykot' çağrılarıyla gündem oluşturmaya çalışanlar, bugün 'listeyi boşaltıyoruz' diyerek yön değiştirdi. 'Çevir kazı yanmasın' diyorsunuz ama hafızamız sıfırlanmadı. Çünkü milli ekonomiye verilen zarar, söylem değişse de unutulmaz. Milletimiz notunu alır; zamanı gelince de gereğini yapar. Gündem değiştirmek yerine önce yönettiğiniz belediyelere bakın. Toplanmayan çöpler, kesilen sular, koku yayan altyapılar ortada duruyor. Siyaset, harcınız olmayan işlerle uğraşmak değil, belediyelerde çözülen altyapı sorunlarıyla, kesintisiz suyla, zamanında toplanan çöple, kente nefes aldıran hizmetlerle istikrar, güven ve hizmet üretmektir."

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

  • Milli Ekonomi
  • Çöpler
  • Gündem Değiştirme
  • boykot

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.