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Politika

CHP'de 'DEM Parti' depremi! Topluca istifa edecekler

Yerel seçimler için geri sayım başlarken, 31 DEM Partili'nin CHP listelerinden aday gösterilmesi partide büyük krize neden oldu. Hakkının yendiğini düşünen birçok CHP'li örgüt üyesinin toplu istifa için seçim sonrasını beklediği ifade ediliyor.

Sabah6 Mart 2024 Çarşamba 07:47 - Güncelleme:
CHP'de 'DEM Parti' depremi! Topluca istifa edecekler
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CHP Genel Başkanı Özel, 31 DEM'liyi CHP listelerinden aday gösterdi. CHP'de aday olması beklenen onlarca partili ise liste dışı kaldı. Birçok örgüt mensubunun toplu istifa için 1 Nisan'ı beklediği iddia ediliyor.

14-28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 39 vekil koltuğunu küçük ortaklara hediye etmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez kendisi benzer bir uygulamayı DEM Parti için hayata geçirdi.

Sabah'ın haberine göre, 31 DEM Partiliyi CHP amblemi altında aday göstererek seçmenlerini terör örgütüne dolaylı destek vermeye zorlayan Özel, İstanbul parti örgütü üzerindeki kontrolü de iyice kaybetti. Esenyurt'ta 10 DEM Partiliyi birden belediye meclis üyeliğine aday gösteren CHP yönetimi, bu ilçedeki partililerde büyük rahatsızlığa neden oldu.

Esenyurt'ta DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özer'i de belediye başkanlığına aday gösteren CHP, adeta terör örgütünün siyasi kolu konumundaki partiye kucak açtı.

İstanbul'da hem aday belirleme süreci hem de belediye meclis üyeliğine yönelik aday atamaları büyük tepki çekerken, hakkının yendiğini düşünen birçok CHP'li örgüt üyesinin toplu istifa için seçim sonrasını beklediği iddia ediliyor.

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