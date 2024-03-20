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Politika

CHP'de Eskişehir ve İzmir paniği

CHP'yi adayında değişime gittiği illerde telaş bastı. Eskişehir'de yarışın bıçak sırtında seyretmesi, seçimlere 12 gün kala İzmir'de farkın erimesi CHP'yi telaşlandırdı. Önlem arayışına giren CHP yönetimi aday göstermediği Tunç Soyer, Yılmaz Büyükerşen gibi eski belediye başkanlarını da sahaya sürecek.

Yeni Şafak20 Mart 2024 Çarşamba 08:13 - Güncelleme:
CHP'de Eskişehir ve İzmir paniği
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Eskişehir'de 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen döneminin ardından 1999'dan beri de sol partilerin yönetiminde olan İzmir'de risk CHP'yi korkutuyor. Anketlerde oy düştüğünü gören CHP'de yeni formüller masaya yatırıldı.

ESKİŞEHİR BAŞA BAŞ GİDİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Anketler ve sahadan gelen diğer verilerle Eskişehir'de seçimlerin başa baş gittiğini gören CHP yönetimi bölge milletvekilleri ile eski başkan Yılmaz Büyükerşen'in sahada daha aktif görev almasını istiyor. Eskişehir'de 2019 yılında aldığı yüzde 52 oyun altında olduğu anketler genel merkeze geliyor. İç Anadolu'daki en uzun dönem CHP yönetiminde olan Eskişehir'de sahada vatandaşlar tarafından AK Parti'li Nebi Hatipoğlu'nun saha performansı beğeniliyor. CHP yönetiminde Hatipoğlu'nun farkı hızla erittiği dile getiriliyor.

Yılmaz Büyükerşen

TUGAY SEÇMENDE KABUL GÖRMEDİ

CHP İzmir'de de 2019'da alınan yüzde 58 oyun altında. İzmir'de anketlerde Cemil Tugay'ın yüzde 40-45'lere kadar düştüğü kaydediliyor. CHP yönetimi İzmir'deki bu erimenin sebebinin adayın yeteri kadar kabul görmemesine bağlıyor. Tugay'ın eski başkanı Tunç Soyer'i açık açık eleştirmesi ve Karşıyaka'da beklentiyi karşılayamaması İzmirlileri tedirgin ediyor.

Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu.

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