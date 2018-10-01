CHP’de garantili görülen yerlerde belediye başkan adayları Kılıçdaroğlu tarafından belirlenecek

CHP’li başkanların kendi ilçeleriyle ilgili yaptırdıkları anketler yerel seçim öncesi kaybedilecek ilçeleri bir bir ortaya çıkardı. Geçtiğimiz cuma günü CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan Yerel Yönetim Çalıştayı’nda bir araya gelen CHP’li başkanlar Canan Kaftancıoğlu’na “İttifak” çağrısı yaptılar. Bir belediye başkanı “Milletle ittifak yapacağız” deniliyor ama millet artık bize inanmıyor. Çok yeri kaybediyoruz” çıkışını yaptı.

SADECE 5 İLÇE VAR

Anketlere göre İstanbul’da sadece Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Maltepe’nin garanti olduğu ortaya çıktı. Yine anketlere göre CHP’nin ittifak yapmadığı zaman kaybedeceği ilçeler şunlar olacak; Ataşehir, Kartal, Sarıyer, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri ve Adalar.

Kaybedilecek ilçelerde ittifak yapılması zorunluluğu açık açık dile getirildi. CHP’nin mevcut belediyeler dışında kazanma ihtimali olduğu Eyüp, Küçükçekmece, Esenyurt ve Üsküdar gibi ilçeleri de kazanma ihtimalinin imkânsız olduğu belirtildi.

RİSKLİ YERLERDE YOKLAMA

CHP’li ilçelerin adayları Kılıçdaroğlu’nun atayacağı kişiler tarafından belirlenecek. Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Çankaya, İzmir ve ilçelerinde adayları Kılıçdaroğlu belirleyecek. Diğer yerlerde aday yoklaması yapılacak.

YERELDE KOPUKLUK VAR

CHP'li bir isim Büyükçekmece, Avcılar, Silivri, Beylikdüzü ve Kadıköy belediye başkanlarının örgütle problemleri var. Çok sayıda partili bu durumu Kılıçdaroğlu’na şikâyet ettiler ama en ufak bir adım atılmadı. CHP’de bazı belediye başkanlarının sırf bu çekişme yüzünden ilçe başkanlıklarına uğramadığını duyuyoruz” diye konuştu.

(Akşam)