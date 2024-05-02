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Politika

CHP'de gölge oyunu... İmamoğlu ile Özel arasında başkanlık krizi!

CHP yanlısı fondaş medya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur şarkılı paylaşımı sonrası sürekli olarak Cumhur İttifakı'nı parçalanacağını iddia edip duruyor. Bahçeli'nin net mesajları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP liderinin ziyaretlerine rağmen bu tutumunda ısrarcı olan CHP yanlısı medya kuruluşları, İmamoğlu-Özel çekişmesi hakkında ise üç maymunu oynuyor. Oysa İmamoğlu parti içinde gölge başkan rollerine çoktan girmiş durumda ve CHP'de güç savaşları neredeyse her karede kendisini belli etmekte. Detaylar analiz haberimizde…

2 Mayıs 2024 Perşembe 21:16 - Güncelleme:
CHP'de gölge oyunu... İmamoğlu ile Özel arasında başkanlık krizi!
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CHP medyası, nifak sözcüsü gibi, sürekli olarak Cumhur İttifakı'nın parçalanmasına dair yorumlar yapıyor. Rüyalar görüyorlar... Hatta televizyon ekranında koalisyonlar kuruyorlar.

BAHÇELİ'DEN TOKAT GİBİ CEVAP

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ferdi Tayfur" şarkılı yürüyüşü üstünden de CHP medyasında derin analizler yapılmış. Manşetler Cumhur İttifakı'nın dağıldığını yazmıştı. Bahçeli, bu haber yorumlara meclis'te net bir cevap verdi. Bahçeli "Cumhur İttifakının tasfiyesine ve sonlanmasına umut bağlayanlar, size kötü bir haberim var: Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır ve var olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Başkan Erdoğan da, dedikodu haberciliğinin önüne geçmek için CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesinden önce MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Ziyarette yüzler gülüyordu. Şimdi Cumhur İttifakı etle tırnak gibi yolunu yürümeye devam ediyor. Millete umut olarak pazarlanmaya çalışan CHP'deyse güç savaşları neredeyse her kareye yansıyor Özel konuşurken, İmamoğlu'nun yüzünde ki ifadeler her şeyi anlatıyor.

ÖZEL VE İMAMOĞLU 1 MAYIS'TA PROTESTOCULARI TOPLAYIP ORTADAN KAYBOLDULAR

Bu arada İmamoğlu ve Özel, 1 Mayıs için Saraçhane'de yan yana geldi. Protestocuları polisin üstüne saldılar. Sonra ortadan kayboldular. İşin daha ilginç yanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından 1 Mayıs videosu paylaştı. İmamoğlu paylaşımında "Refah ve toplumsal barışın sağlandığı Bir Türkiye hayali yolunda bir mayıs kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU GÖLGE BAŞKAN ROLLERİNE BÜRÜNÜYOR

Sosyal medya hesabından, gölge başkan gibi mesajlar veren İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tek kare görüntü ya da fotoğraf paylaşmadı.

Yani bir başka deyişle, seçim döneminde İstanbul'a sokmadığı Özel'e ambargo uygulamaya devam etti. Zira İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında Genel Başkanın adı yok. Üstelik de ilk günden bu yana durum böyle. Kasım ayındaki deprem bölgesi ziyaretinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşurken, İmamoğlu'nun hareketleri zaten her şeyi gösteriyor.

Cumhur İttifakı dağılıyor diye kendi temenni ve duygularını paylaşan CHP medyasıysa tüm bu gerilimleri görmezden geliyor. Kendince 2028 için CHP iktidarı planları yapıyor.

SON SÖZÜ MİLLET SÖYLER

Oysa herkes biliyor ki siyasette son sözü batı başkentleri, sosyal medya hesapları, CHP medyası değil, millet söyler.

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