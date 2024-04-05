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Politika

CHP'de iç hesaplaşma! Özgür Özel pasifize edecek

CHP'de çarşamba günü toplanan MYK'da yerel seçim sonuçları masaya yatırılırken, parti içi hesaplaşmanın ilk ayak sesleri geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 31 Mart öncesi parti aleyhinde tavır takınan isimleri tek tek rapor ettirdiği, bu kapsamda bazı milletvekillerinin ilerleyen süreçte pasifize edilebileceği iddia ediliyor.

Sabah5 Nisan 2024 Cuma 07:52 - Güncelleme:
CHP'de iç hesaplaşma! Özgür Özel pasifize edecek
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CHP'de çarşamba günü toplanan MYK'da yerel seçim sonuçları masaya yatırıldı. Seçim sürecinde yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda parti içi hesaplaşmanın ilk ayak sesleri duyuldu.

Edinilen bilgilere göre Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine giderek istişarelerde bulunan partililere yönelik sitemkâr sözler sarf etti. İç tartışmalar üzerinden bazı isimlerin seçim kampanyasına zarar vermeye çalıştığını ancak bunların azınlıkta kaldığını vurgulayan Özel, böyle bir durumun tekrarlanmaması yönünde A takımını uyardı.

Sabah'ın haberine göre, Öte yandan Özgür Özel'in, 31 Mart yerel seçimleri öncesi parti aleyhinde tavır takınan isimleri de tek tek rapor ettirdiği bildirildi. Bu kapsamda bazı milletvekillerinin ilerleyen süreçte parti içinde pasifize edilebileceği öne sürülüyor.

Özel, seçimden sonra olağanüstü kurultay talep eden CHP'lileri "1 Nisancılar" olarak tanımlamış ve "Avucunuzu yalarsınız" diyerek rest çekmişti.

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