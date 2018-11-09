CHP'den, parti zihniyetini ifşa eden Öztürk Yılmaz'a ceza

CHP milletvekili Öztürk Yılmaz katıldığı bir televizyon programında, ezanın Arapça okunmasından duyduğu rahatsızlığı itiraf etti. Yılmaz'ın sözleri akıllara camileri ahıra, saz evine, CHP bürosuna çeviren, ezanı Türkçe okutan CHP zihniyetini getirdi.

CHP'nin adeta iç sesi olan Yılmaz'ın ezan ile ilgili sözleri, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Ancak tepkilere aldırmayan Yılmaz, zorba CHP zihniyetini dışarı yansıtmaya devam ederek Türkçe ezan savunmasını sürdürdü.

CEZAYA ''TÜRKÇE EZAN'' SÜSÜ

Olayın ardından yaklaşan yerel seçimlerin de hesabını yapan CHP, Yılmaz'ın CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca “kesin çıkarma cezası” ile “önlemli olarak” cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

CHP, Kamuoyunda yükselen tepkileri bastırmak için disiplin cezasının ''Türkçe ezan'' tartışması nedeniyle verildiğini göstermeye çalıştı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ''Ezan Arapça okunur'' çıkışıyla Yılmaz'ı günah keçisi olarak işaretledi.

Ancak parti yönetiminin Yılmaz'a kestiği cezanın nedeni ''Türkçe ezan tartışması'' değil, ''izin almadan televizyon programlarına çıkmasıydı.''

CHP'nin, hem partide Yılmaz ile aynı zihniyeti taşıyanları kızdırmama hem de kamuoyundaki tepkileri bastırmak için izlediği yol, Yılmaz'ın basın toplantısı ile daha da karışık hale geldi.

YILMAZ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İzinsiz televizyon programlarına çıkma gerekçesiyle disipline sevk edilen Yılmaz, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Yılmaz Kılıçdaroğlu'na, ''Arkamda durmadın, beni kurban ettin. Sen Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin istiyorsun. Çünkü koltuğundan korkuyorsun. Defolup gideceksiniz, istifa etmiyorum kardeşim, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa, hadi bakalım at beni buradan, rezil ol, kepaze ol." şeklinde seslendi.

Yılmaz, ''Arkamda durmadın, beni kurban ettin'' sözyleriyle CHP zihniyetinin de aynı olduğunu ancak yerel seçimler için Yılmaz'ın sözlerinin kullanıldığını adeta haykırdı.

CHP'NİN AÇIKLAMASI YİNE ''TÜRKÇE EZAN''

Parti yönetimini yerden yere vuran Yılmaz'ın sözleri ile ilgili CHP'den jet hızında açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya açıklamasında, ''CHP, ezanın Türkçe okutulmasına değil, Arapça okutulmasına tam kadro oy kullanarak karar vermiş bir partidir. Asla böyle bir tartışma yoktur.'' dedi. Yılmaz'ın parti ve Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerini bağlamından kopararak ''Türkçe ezan'' hassasiyeti üzerinden gündem oluşturmaya çalışan kaya, Yılmaz'ı ''maşa'' olarak niteledi.