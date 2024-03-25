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Politika

CHP'de istifa depremi! ''Adayları dolar dolu poşetler belirledi''

Bursa'da uzun yıllar CHP'de siyaset yapan Ersin Şentürk, CHP'li milletvekillerini ve il başkanını hedef alarak istifa etti. Şentürk, 'Meclis odalarında dolaşan dolar poşetleri iddiaları ayyuka çıktı, adayların liyakat ile belirlenme vaatleri, dolar karşısında yenik düştü' diye konuştu.

25 Mart 2024 Pazartesi 07:32 - Güncelleme:
CHP'de istifa depremi! ''Adayları dolar dolu poşetler belirledi''
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde uzun yıllar siyaset yapan ve bir dönem Yıldırım İlçe Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten CHP'li Ersin Şentürk partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında CHP'de adayları, dolar dolu poşetlerin belirlediğini iddia etti.

Şentürk açıklamasında, "Değerli dostlar, bu yazıyı yazarken çok zorlandım. Dile kolay, yıllardır üyesi olduğum ve emek verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak kolay bir süreç değil fakat bunun sorumlusu İl Başkancığı Nihat Yeşiltaş ve ilçe Başkancığı İlhami Gün ile dönemin milletvekilleridir" dedi.

Ersin Şentürk açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Süreç içinde yaşadıklarımıza ve gördüklerimize, seçim sürecinde zarar vermeyelim diye sustuk. Ama bıçak kemiğe dayandı. Aday belirleme süreçlerinde Meclis odalarına dolaşan dolar poşetleri iddiaları ayyuka çıkmış, adaylıkların liyakat ile belirlenme vaatleri dolar karşısında yenik düşmüştür. Hak, hukuk, adalet naraları atıp en büyük haksızlıkları yapanlara hakkımı helal etmiyorum.

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