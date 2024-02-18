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Politika

CHP'de katılım umulduğu gibi olmadı! Yüzlerce koltuk boş kaldı

CHP'nin Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Özgür Özel, istifa edenleri '3-5 memnuniyetsiz arkadaş' olarak değerlendirdi. 3-5 kişinin partiyi tartıştırdığını ifade eden Özel'in konuşması sırasında salondaki yüzlerce koltuğun boş kalması ise dikkat çekti.

IHA18 Şubat 2024 Pazar 15:47 - Güncelleme:
CHP'de katılım umulduğu gibi olmadı! Yüzlerce koltuk boş kaldı
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Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi Aday Tanıtım Toplantısına katıldı. Salonda yer alan partilileri selamladıktan sonra bir konuşma yapan Özel, yerel seçimler için bazı isimlerin aday olarak gösterilemediğine değindi.

3-5 KİŞİ PARTİYİ TARTIŞTIRIYOR

Yerel seçimler için bazı isimlerin aday olarak gösterilemediğine değinen Özel, "Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin manşetinde, ilk sayfasında 3, 5 ve 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini ve eleştirel açıklamalarını görüyoruz. Hiç kötü bir söz söylemeyeceğim. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor" dedi.

CHP'de adaylığı krize dönüşen Hatay'ın mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ismi toplantıda aday olarak anons edilmediği görüldü.

Özel'in konuşması sırasında ise salondaki yüzlerce koltuğun boş kalması dikkat çekti.

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