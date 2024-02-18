CHP'de katılım umulduğu gibi olmadı! Yüzlerce koltuk boş kaldı

Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi Aday Tanıtım Toplantısına katıldı. Salonda yer alan partilileri selamladıktan sonra bir konuşma yapan Özel, yerel seçimler için bazı isimlerin aday olarak gösterilemediğine değindi.

3-5 KİŞİ PARTİYİ TARTIŞTIRIYOR

Yerel seçimler için bazı isimlerin aday olarak gösterilemediğine değinen Özel, "Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin manşetinde, ilk sayfasında 3, 5 ve 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini ve eleştirel açıklamalarını görüyoruz. Hiç kötü bir söz söylemeyeceğim. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor" dedi.

CHP'de adaylığı krize dönüşen Hatay'ın mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ismi toplantıda aday olarak anons edilmediği görüldü.

Özel'in konuşması sırasında ise salondaki yüzlerce koltuğun boş kalması dikkat çekti.