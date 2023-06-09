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Politika

CHP'de koltuk kavgası kızışıyor: İmamoğlu ve Yavaş'a parti emanet edilemez

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeleri sonrası CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, bu kez de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. CHP'li belediye başkanlarının 'değişim' çağrısını yorumlayan Baykal, 'Genel başkanı güçlü iken acaba kazanır mı diye korkup, yanlış politikalara ses çıkarmayanlara bu mücadele partisi emanet edilmemeli.' dedi.

9 Haziran 2023 Cuma 16:52 - Güncelleme:
CHP'de koltuk kavgası kızışıyor: İmamoğlu ve Yavaş'a parti emanet edilemez
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi sonrasında partide 'değişim' isyanı patlak verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok partili Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeleri sonrası CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

'YANLIŞ POLİTİKALARA SES ÇIKARMAYANLARA PARTİ EMANET EDİLMEMELİ'

Paylaşımında İmamoğlu ve Yavaş'a parti emanet edilmemesi gerektiğinin altını çizen Baykal, "Kemal Beyin yanından ayrılmayan 2 belediye başkanı ve pek çok isim şimdi bayrak açtı. Genel başkanı güçlü iken acaba kazanır mı diye korkup, yanlış politikalara ses çıkarmayanlara bu mücadele partisi emanet edilmemeli." ifadelerini kullandı.

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