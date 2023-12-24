CHP'de ''ortak bildiri'' çatlağı: AK Parti, MHP, İP ve SP'nin metnine imza atıyorum

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin parti meselesi değil devlet meselesi olduğunu ve bunu her fırsatta gündeme getirdiğini vurguladı.

Erol, Türkiye'nin üniter yapısını ve devletin varlığını korumak için gözünü kırpmadan ölmeyi göze alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin şehit olmasını "siyasi propaganda" haline getirmenin asla doğru olmadığını belirtti.

Ocaklara ateş düşerken, analar, babalar evlat acısı yaşarken, doğmamış çocuklar yetim kalırken siyaset yalnızca terör örgütünün bu eylemlerini kınayarak, acıları politik malzeme haline getirerek sonuç alamaz. Bu gerçeklere rağmen Mecliste ortak açıklanan bu bildiriye halkımızın beklentisini ve duygularını bilerek Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin."