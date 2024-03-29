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Politika

CHP'de Sarıyer çatlağı! Şükrü Genç'ten Özel'e cevap: Kendi adayını çek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sarıyer'de yarıştan çekilmesi çağrısı yaptığı mevcut belediye başkanı Şükrü Genç, 'Saha çalışmaları ve anketlere göre öndeyim. CHP'nin adayını çekmesi daha iyi olur. CHP kendi adayını çeksin.'

Yeni Şafak29 Mart 2024 Cuma 08:03 - Güncelleme:
CHP'de Sarıyer çatlağı! Şükrü Genç'ten Özel'e cevap: Kendi adayını çek
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Seçime iki gün kala CHP'deki Sarıyer krizi derinleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'de aday göstermediği için yarışa bağımsız katılan mevcut Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e çekilmesi için yine çağrı yaptı. Halk TV yayınına katılan Özel, "Şükrü Genç hepimizin çok değer verdiği, hürmet ettiği, defalarca partimizden aday gösterilmiş, Sarıyer'de partimizi temsil etmiş biri. Sarıyer'de memnuniyet anketleri yapıldığında bir değişim isteği çıktı. Büyük bir başarısızlık değil ama değişim yönünde ciddi talep var. Biz bunu Şükrü başkanla konuştuk. Ama Şükrü başkan kendisinin aday olması gerektiği konusunda ısrar etti. Sonra da bağımsız aday oldu. Durum şu, anketlere göre adayımız Oktay Bey seçimi kazanıyor. AK Parti 2,5-3 puan arkamızda. Yüzde 2 de hata payı var. 3 puandan 2 düş 1 puan var arada. Şükrü Genç'in aldığı oy da yüzde 10-15'lerde, yani kazanmıyor ama Allah göstermesin yüzde 1 fazla oy alsa kaybettiriyor" dedi.

KAYYUMLA TEHDİT

Türkiye'nin en önemli üniversitelerinin Sarıyer'de bulunduğunu belirten Özel, tuhaf cümleler kurdu.

"Koç Üniversitesi var. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin bir bölümü orada. Boğaziçi'nin içinde kayyum var, dışında da mı olsun? Koç Üniversitesi'nin etrafını AK Partili kayyum mu sarsın? Çok sıkıntılı bir süreç" diye konuşan Özel, Şükrü Genç'e "'Kaybettirmek benim işim değil' desin, adayımızın elini kaldırsın, 'Ben Atatürk'ün partisine Sarıyer'de seçim kaybettirmem' desin, büyük bir törenle partiye geri dönsün, Yılmaz Büyükerşen'in takımına davet ediyoruz onu" çağrısı yaptı.

Şükrü Genç'ten Özel'e jet yanıt geldi.

Yeni Şafak'ın haberine göre Genç, kendisini Sarıyerlilerin aday yaptığını belirterek "Sarıyer, Şişli ya da başka bir ilçeye benzemez. Kendisine özgü doğası var" dedi.

Saha çalışmaları ve anketlere göre önde olduğunu öne süren Genç şunları söyledi: "CHP'nin adayını çekmesi daha iyi olur. CHP Adayı Oktay Aksu zor bir seçim dönemi geçiriyor. CHP kendi adayını çeksin. Zaten çok zor durumda bıraktılar. Onu da yaktılar."

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