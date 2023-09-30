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Politika

CHP'de sıradan bir kongre: Hakaretler havada uçuştu

CHP'nin parti içerisinde gerçekleştirdiği seçimler sürekli olarak yeni tartışmalara sahne oluyor. CHP Kocaeli İl Başkanlığı seçimi kongresinde eski CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ile CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler birbirine girdi. Koçak, Çiler'i hedef alarak 'Vekilsen vekilliğini bileceksin' derken, Çiler bu sözler karşısında, 'Konuşma, sen milletvekiliyle böyle konuşamazsın, çakal.' şeklinde cevap verdi.

30 Eylül 2023 Cumartesi 22:27 - Güncelleme:
CHP'de sıradan bir kongre: Hakaretler havada uçuştu
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CHP Kocaeli İl Başkanlığı seçimi kongresinde eski CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ile CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler birbirine girdi. Koçak, Nail Çiler'e, "Partiye dün geldin. Ismarlama geldin, benim gibi sokaktan gelmedin. Partinin kapısını bilmiyordunuz, buradakiler emekçi" derken, Çiler ise, "Sen milletvekiliyle böyle konuşamazsın, çakal" şeklinde cevap verdi.

CHP Kocaeli İl Başkanlığı seçimi Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı. Bülent Sarı ve Uğraş Çiftçi'nin başkanlık yarışında mevcut Başkan Bülent Sarı tekrardan seçildi. Kongreye katılan eski CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, konuşmasında milletvekillerini hedef aldı. Koçak'ın konuşmasına tepki gösteren Nail Çiler, "Git işine lan" şeklinde cevap verdi. Koçak ise Nail Çiler'e, "80 bin lira maaş alıp sırça köşklerde oturuyorsunuz. Dün geldin partiye. Benim gibi sokaktan gelmedin, ısmarlama geldin. İşine bakacaksın, milletvekili olman bir şey değiştirmiyor. Partinin kapısını bilmiyordunuz. Buradaki herkes emekçi. Vekilsen vekilliğini bileceksin" ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler bu sözler karşısında, "Konuşma, sen milletvekiliyle böyle konuşamazsın, çakal" şeklinde cevap verdi. Partililerin araya girmesi ile tartışma sona erdi.

  • CHP Kocaeli
  • Seçim Kongresi
  • Nail Çiler

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