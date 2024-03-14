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  • CHP'deki koltuk kavgalarında yeni perde! Seyhan'da 5 yıllık kayıp var
Politika

CHP'deki koltuk kavgalarında yeni perde! Seyhan'da 5 yıllık kayıp var

Genel seçimlerin hemen ardından parti içerisindeki kavgalarla gündeme gelen CHP'de, yeni bir olay patlak verdi. CHP'li Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, CHP'li mevcut Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a yüklendi. Tekin, Seyhan'da belediyecilik anlamında 5 yıllık bir kaybın olduğunu söyledi.

14 Mart 2024 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
CHP'deki koltuk kavgalarında yeni perde! Seyhan'da 5 yıllık kayıp var
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CHP'deki koltuk kavgalarına bir yenisi daha eklendi. CHP'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, mevcut Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı eleştirdi.

"SEYHAN'IN 5 YILLIK BİR KAYBI VAR"

Seyhan Belediyesi'nin hizmetlerden yoksun kaldığını dile getiren Tekin şunları söyledi:

"Seyhan'ın beş yıllık bir kaybı var. Bunu sizde biliyorsunuz biz de biliyoruz. Bu koordinasyon, dayanışma ve el birliğiyle işleri yapma gerçekleşmediği için Seyhan Belediyesi hizmetlerden yoksun kaldı. Bunları biliyoruz. Bunlara bilerek söylüyorum."

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMUŞTU

2019 yılında yapılan seçimlerde CHP'den aday olan ve başkan seçilen Akif Kemal Akay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ise İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olmuştu.

  • Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin
  • seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay

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