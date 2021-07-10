10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:01 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:01

FETÖ ile mücadeleden rahatsız olduğu bilinen CHP, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne 5 gün kala tahliye sözü verdi. OHAL döneminde kamudan çıkarılan KHK'lılarla bir araya gelen CHP yöneticileri, kesinleşmiş mahkeme kararı da olsa tüm dosyaları yeniden açacaklarını söylediler.

CHP 15 Temmuz sürecindeki aykırı duruşunu, OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilenlere teminat vererek sürdürdü. CHP, KHK'larla kamudan uzaklaştırılan FETÖ'cülere "dosyalarını yeniden ele alma" sözü verdi. Geçen ay KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ'cülerin hak ihlallerinin tespiti için hafiyeliğe soyunan CHP, bir çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda parti yönetimi İstanbul'da KHK'lılarla bir araya geldi. Sarıyer Belediyesi'nin ev sahipliğindeki toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Yüksel Taşkın katıldı.

Gülizar Biçer Karaca

5 GÜN KALA AÇIK ÇEK

Yeni Şafak'ın haberine göre, skandal toplantıda, 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümüne 5 gün kala FETÖ'ye teminat verildi. Gülizar Biçer Karaca, "CHP, KHK'lılarla ilgili ne yapacak? Bugün İstanbul programını sosyal medyada paylaştığımda bir arkadaşım altına şunu yazmıştı: 'Evet bu toplantılar güzel, anlamlı. Ama siz ne yapacaksınız?' İşte biz öncelikle KHK zulmüne son vereceğiz. Biz 20 Temmuz sivil darbesinin devam ettiği bu süreçte hukuksuzca, adaletsizce işinden edilen, KHK zulmüyle ölüme terk edilen bu anlayışa mutlaka son vereceğiz. Hakkında hiçbir soruşturma açılmamış olan, beraat, takipsizlik alan ve AİHM tarafından hak ihlaline uğradığına karar verilmiş tüm akademisyenlerimizi görevlerine iade edeceğiz" diye konuştu.

KESİN HÜKÜM OLSA BİLE!

Karaca ardından "Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilip mahkumiyet, beraat, her ne olursa olsun, tamamının dosyasını yeniden ele alacağız. Adil, eşit, bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanarak gerçekten suçlu olan varsa elbette hukuk nazarında gereken cezayı alacak. Ama biz biliyoruz ki ve yaptığımız toplantılarda da gördük ki, artık adil bir yargılanmadan ve anayasal güvence altındaki adil yargılanma hakkından söz edemeyeceğimiz bir süreç işledi" dedi.

Canan Kaftancıoğlu ise FETÖ ile mücadele için çıkarılan KHK'ları "dehşet, yıkım gibi bir şey" diye niteledi: "Çoğunuzun mahkumiyeti soyut düşüncelere dayanıyor. Büyük haksızlıklara uğradınız. Partimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın eşit, adil yargılanacağı aydınlık Türkiye'yi inşa edeceğiz."