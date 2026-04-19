AK Parti Eskişehir İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, kentin trafik sorunundan gençlik projelerindeki yetersizliğe kadar yerel yönetimi eleştirdi.

AK Parti Eskişehir İl Teşkilat Başkanı, Eskişehirspor Kulübü eski Başkanı ve 2019-2024 dönemi Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Koca, kentin siyasi gündemine ve belediye hizmetlerine dair açıklamalarda bulundu. Hem spor camiasındaki tecrübesi hem de yerel yönetimlerdeki meclis üyeliği geçmişiyle tanınan Koca, Gürhan Albayrak yönetimindeki AK Parti Eskişehir teşkilatının sahadaki önceliklerini, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin eksikliklerini ve çözüm önerilerini paylaştı. Koca, Eskişehir'in potansiyelinin doğru kullanılmadığını vurgulayarak, özellikle trafik, altyapı ve gençlik projeleri konusunda mevcut yönetimin yetersiz kaldığını savundu.

"YARIN SEÇİM VAR DESELER HAZIR DURUMDAYIZ"

Teşkilatın sahadaki diri yapısına ve güncel çalışma temposuna dikkat çeken Erkan Koca, il başkanıyla birlikte her daim sahada olduklarını belirtti. Koca, "İl teşkilat olarak nereden baksanız, bu işte gönüllü olarak 2 bin 500 - 3 bin kişi sahada seçimlerde çalışmak için bir takım olacak. Her ay dış ilçelerimizde ilçe danışma toplantıları, merkez ilçelerimizde ilçe danışma toplantıları ve hane ziyaretleri yapıyoruz. Üye çalışmalarımız oluyor. Sanki yarın seçim olacakçasına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'de gündem belli olmuyor. Yarın seçim var deseler, Eskişehir Teşkilatı olarak buna hazır durumdayız. Hazır olmak zorundayız. O yüzden gece gündüz teşkilatımızla beraber bu dinamik olarak teşkilatı ayakta tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRAFİK KEŞMEKEŞİNİ GÖRÜYORSUNUZ, BU TAMAMEN AKIL İŞİ DEĞİL"

Eskişehir'in en büyük sorununun ulaşım ve trafik olduğunu vurgulayan Koca, Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarını eleştirdi. Koca, "Trafiği, ulaşımı anlatmaya hiç gerek yok. Trafik keşmekeşini görüyorsunuz. Yıllardır Eskişehir'de bir yan yol dahi açılmadı. Hem Organize Sanayi Bölgesi'nin o taraftan hem Batıkent tarafından hiçbir yan yollar açılamadı. Şehrin içinden yan yollar açılamadı. Zaten Eskişehir'de büyük bir trafik sorunu olduğu halde maalesef ki bisiklet yolu yaparak da bu trafiği iyicene de berbat ettiler. Ben hayatımda böyle bir bisiklet yolu görmedim. Bu tamamen oradan bisiklet yolu yapacağız diye aldıkları kredinin gerçekleştirilmesi üzerine yapılmış basit bir iş. Eskişehir gibi trafiği yoğun, trafiği zaten kitlenmiş bir yerde bu şekilde bir bisiklet yolu yapmak tamamen akıl işi değil" dedi.

"GENÇLERE VERİLEN BİR KIYMET VE DEĞER GÖRMÜYORUZ"

Eskişehir'in üniversite şehri kimliğine rağmen gençlere yönelik projelerin yetersiz kaldığını savunan Erkan Koca, Tepebaşı bölgesindeki bütçe kullanımına dikkat çekti. Teşkilat Başkanı Koca, "Eskişehir biliyorsunuz bir üniversite şehri. Üç tane büyük üniversitesi var. Burada gençler için yapılacak bir sürü proje var. Belediyeler konser veriyor ama bu tam olarak da yeterli değil; konser alanları yok. Gençler için gençlerin ders çalışacağı alanlar yetersiz. Gençler için daha fazla kütüphane yok. Genç bir nüfusa sahip olduğumuz halde gençlere verilen bir kıymet ve değer görmüyoruz belediyelerde. Biz belediyeleri aldıktan sonra da bu farkı da zaten hem üniversite öğrencilerimiz, gençler hem de Eskişehirli vatandaşlarımız da bunun arasındaki farkı da göstereceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"AYŞE ÜNLÜCE'NİN UYGULANAN BİR TANE PROJESİ YOK"

Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin seçim vaatlerinin hayata geçirilmediğini belirten Koca, temel belediyecilik hizmetlerindeki aksamaları şöyle eleştirdi:

"Ayşe Ünlüce'nin ben seçim zamanı projelerini hepsine baktım. Ama şu an elle tutulur bir tane projesi yok. Eskişehir'in sorunlarını görmezden geliyor Büyükşehir Belediyesi. Geçen günlerde de suyla alakalı büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Tepebaşı bölgesinde en yoğun oturulan bölgede altı saatte bitireceğiz dedikleri su arızası bile dört gün sürdü. İnsanlar susuz kaldı evlerinde. Biz de diyoruz ki; AK Belediyecilikle buluşturup Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı hizmetlerle AK Parti'nin yaptığı hizmetleri bir kıyas edin, bir karşılaştırın. Görün o zaman diye vatandaşlarımıza söylüyoruz. İnşallah 2029 yerel seçimlerde de Tepebaşı'nı, Odunpazarı'nı, Büyükşehir'i ve dış ilçeleri AK Parti Belediyesi'yle tanıştırmak istiyoruz"